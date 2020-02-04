وفاة الفنانة نادية لطفي عن عمر يناهز 83 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحلت عن عالمنا، منذ قليل، الفنانة الكبيرة نادية لطفي، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 83 عاما.

وقالت الفنانة نهال عنبر، في تصريح لمصراوي، إن نادية لطفي رحلت عن عالمنا، منذ قليل، بأحد المستشفيات.

كانت النجمة الراحلة قد عانت خلال الفترة الماضية من ضيق في التنفس، ما استلزم نقلها للمستشفى، وبعد خروجها من غرفة العناية المركزة، دخلت في غيبوبة منذ أيام، لترحل عن عالمنا اليوم.

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تعد الفنانة نادية لطفي من أهم نجمات الصف الأول، في الجيل الذهبي للسينما المصرية؛ إذ قدمت أعمالا مهمة عديدة، أبرزها "الناصر صلاح الدين"، و"النظارة السوداء"، و"للرجال فقط"، و"السمان والخريف"، وغيرها.

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