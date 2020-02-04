أبطال مسرحية "أحفاد ريا وسكينة" يستعدون لعرضها في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان فتحي سعد، بطل مسرحية "أحفاد ريا وسكينة"، إنه يستعد لعرض المسرحية على مدار 4 أيام بقاعة المؤتمرات الدولية بالكرنك بمدينة الأقصر.

وأكد "سعد" في تصريح لمصراوي، أنه وصل أمس الأقصر بصحبة فريق عمل المسرحية، استعدادا لعرضها خلال الأيام المقبلة.

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وتابع: "أشارك كذلك في بطولة مسرحية أنا العريس التي تعرض على مسرح البالون، كما أشارك في مسلسل وصل أمانة المقرر عرضه في شهر رمضان 2020".

مسلسل "وصل أمانة" بطولة مصطفى خاطر، علي ربيع، محمد محمود، هالة فاخر، ومن إخراج معتز التوني.