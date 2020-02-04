فيديو.. شريف منير: ابنتي متسرعة وطليقها فاجأني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعرب الفنان شريف منير عن سعادته لما حققته ابنته "أسما"، سواء في مجال الإعلام أو في مجال الكتابة، موضحًا إنها لم تحضر له نسخة من كتابها الأول "طلقني" الذي طُرح في معرض الكتاب الدولي.

وقال "منير"، خلال مداخلة ببرنامج "القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إنه سعيد بخطوتها خاصة أنها لا تبخل بتجاربها عن الناس.

وعن شائعة توسطه لها لتدخل المجال الإعلامي، قال شريف منير: "إنه ليس من الأشخاص الذين يمكن أن يتوسطوا لأحد خاصة إذ تعلق الأمر بالفن أو الظهور على الشاشة، لأن الوساطة لا تفيد في هذا المجال، والجمهور هو الحكم".

وأضاف: "لما فكرنا في البرنامج أنا وهي مثلا فكرت إنها ممكن تساعدني بحاجات كويسة وهي عملتلي رد فعل عند الناس، وهي شاطرة وبعتمد عليها جدا، بتعرف تدخل في أي حاجة وتدور وتبحث".

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وتابع: "بس هي متسرعة أوي".

وعن علاقتها بوالد ابنتها "لارا"، بعد وقوع الطلاق، أكد الفنان الكبير إنه توقع حدوث الكثير من المشاكل، خاصة بعد زواج أسما، إذ قال: "وقفت بجانبها كأي آب، لكن مقدرش اأنكر اصالة وتربية محمود السكري، زوجها السابق، لأنه راجل متربي جدا، وكنت متوقع يحصل مشاكل لكن السكري فاجأني".

واختتم: "أسما عرفت تعمل جو فيه محبة وتواصل عاملة زي والدتها بالظبط حساسة وجميلة، والاتنين عرفوا يحافظوا على شكل العلاقة قدام ابنتهم".

يذكر أن أسما شريف منير طرحت كتابها الأول بمعرض الكتاب بعنوان "طلقني".