تراند اليوم : شمس الكويتية تثير الجدل بصورة من الصين



أثارت الفنانة شمس الكويتية، موجة جدل بين رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها صورة من داخل إحدى المطارات في الصين وعلّقت قائلةً:"جايالِك يا كورونا الي وراي يقول شفيها الخبلة محتفلة".

وتسائل متابعوها عن سر سفرها للصين في حين أن الجميع يهرب منها بسبب انتشار فيروس كورونا، بينما قال آخرون أن الصورة قديمة.

وكانت سخرت شمس من المرض بطريقة مثيرة للجدل في وقت سابق حيث ظهرت في فيديو وهي تتعلم رقص الدبكة مع خبير الجمال علي اسماعيل.

وأرفقت المقطع بالتعليق: "الدنيا كورونا حروب، زلازل، أزمات اقتصادية، مظاهرات، بلاوي وأنا اتعلم دبكة مع علي اسماعيل خبير التجميل".

وأضافت: "نصيحة اليوم لا كثرت همومك أرقص وشوفها وين توصل". وهو ما عرضها أيضاً لبعض الانتقادات.