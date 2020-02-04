تراند اليوم : وفاة الفنانة المصرية الكبيرة نادية لطفي

توفيت الفنانة المصرية الكبيرة نادية لطفي، عن عمر ناهز الـ83 عامًا، داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة، بعد مسيرة فنية حافلة.كما أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر وفاة الفنانة بعد صراع مع المرض.وسارع عشرات الفنانين المصريين بنعي نادية لطفي، داعين لها بالرحمة والمغفرة.

وكانت الحالة الصحية للفنانة القديرة نادية لطفي، شهدت تدهورا ملحوظا خلال الأيام الماضية، عقب إدخالها غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بالمعادي للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، حيث شعرت بحالة إعياء شديدة إثر نزلة حادة، استدعت وضعها على جهاز التنفس الصناعي، ليقرر الأطباء المعالجون منع الزيارة عنها وحجزها بغرفة العناية المركزة، وذلك لحين استقرار حالتها الصحية.

وتعد الفنانة نادية لطفي واحدة من أشهر الممثلات في تاريخ مصر، ولدت في 3 يناير عام 1937، واسمها الحقيقي بولا محمد لطفي، في الوايلي بالقاهرة، وتعتبر من أكثر الفنانات شهرة بمواقفهن السياسية التي أهمها دورها في حرب 6 أكتوبر، وفضحها لجرائم إسرائيل خلال حصار بيروت.