تراند اليوم : إعلامي إماراتي شهير: هذه الفنانة «الفاسقة» تهددني بفيديو إباحي



كشف الإعلامي الإماراتي الشهير صالح الجسمي شقيق المطرب حسين الجسمي، أن الفنانة المغربية «جليلة» تهدده بفيديو إباحي وتروج بين بعض الفنانات هذا الكلام.

ووصف "الجسمي" الفنانة بـ"الفاسقة"، متوعدًا إياها، بمصير الفنانة المغربية مريم حسين، التي كسب قضية ضدها وحكم عليها بالسجن شهرًا يليه الإبعاد عن الدولة.

وكتب "الجسمي" عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: "الدور الجاي على واحدة (جليلة) الحيا تدعي أنها عراقية والعراق بريء منها وتروج بين الفاسقات أمثالها أن عندها فيديو عليّ وحنشوف من اللي بيضحك بالآخر، انتبهي جيدا فأنت تحت مجهري".

وكانت الشرطة الإماراتية قد ألقت القبض على الممثلة العراقية مريم حسين الأسبوع الماضي، لتنفيذ الحكم بناء على ما أصدرته محكمة دبي، بشأن القضية التي أقامها ضدها الجسمي بتهمة "هتك العرض بالرضا"، في مقطع فيديو رقصت فيه مع المغني الأميركي تايغا، في إحدى الحفلات التي أقيمت في الإمارات.

وبرأت المحكمة "الجسمي" من تهمة السب والقذف، كما رفض الإعلامي الإماراتي اعتذار مريم حسين ووساطة الفنانة أحلام.



