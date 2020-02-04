تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأول ظهور لرجل الأعمال السعودي حسن جميل بعد انفصاله عن المغنية العالمية ريهانا. وتواجد حسن جميل في مدرجات إستاد “هارد روك” في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، لحضور حفل السوبر بول.
وتفاعل حسن جميل مع أغنية المغنية الأمريكية جنيفر لوبيز، التي أحيت الحفل برفقة المغنية شاكيرا. وسوبر بول هي مباراة كرة القدم الأميركية السوبر تجري بين الفريقين الفائزين من تصفيات AFC وNFC، وهما كانساس سيتي تشيفز وسان فرانسيسكو 49. وسيحصل الفائز على بطولة الدوري والكأس التي تسمى “السوبر بول”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: أول ظهور لـ “حسن جميل” بعد انفصاله عن معشوقته ريهانا في حفل كروي بأمريكا.. وهكذا تفاعل مع المغنية “جينيفر لوبيز” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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