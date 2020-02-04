بعد حبس “مريم حسين” ..”الجسمي” يتوعد فنانة عراقية .. “انتبهي جيدا فأنت تحت مجهري يا فاسقة “

يواصل الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي ملاحقة المشاهير قضائيا، فبعد حصوله على حكم في قضيته ضد الفنانة المغربية مريم حسين بحبسها، وإبعادها عن دولة الإمارات، توعد شقيق الفنان حسين الجسمي، الفنانة جليلة. ووجه الإعلامي الإماراتي تحذيرا شديد اللهجة إلى جليلة في منشور عبر خاصية “ستوري” على “إنستغرام”، كتب فيه: “الدور الجاي على واحدة (جليلة) الحيا تدعي أنها عراقية والعراق برئ منها وتروج بين الفاسقات أمثالها أن عندها فيديو علي وحنشوف من اللي بيضحك بالآخر، انتبهي جيدا فأنت تحت مجهري”.

وكانت محكمة استئناف دبي قد قضت الأحد ببراءة صالح الجسمي في قضية السب المتبادل والتشهير مع الفنانة المغربية مريم حسين، فيما قضت بحبس الأخيرة شهرًا يليه الإبعاد عن الدولة. وألقت الشرطة الإماراتية القبض على مريم حسين، لتنفيذ الحكم بناء على ما أصدرته محكمة دبي الأحد بشأن اتهامها بـ”هتك عرض بالرضا” في مقطع فيديو رقصت فيه مع المغني الأمريكي تايغا في إحدى الحفلات التي أقيمت في الإمارات.