وفاة الفنانة نادية لطفي بعد صراع مع المرض

رحلت عن عاملنا، منذ قليل، الفنانة الكبيرة نادية لطفي عن عمر يناهز الـ83، وذلك بعدصراع طويل مع المرض، ولم يتم تحديد موعد صلاة الجنازة حتى الآن.
يذكر أن الحالة الصحية للفنانة تدهورت في أيامها الأخيرة، مما أدى إلى دخولها إلى غرفة العناية المركزة أكثر من مرة.
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