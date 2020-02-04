الليلة.. عرض "فطائر التفاح" على مسرح الغد

يقام في الثامنة مساءً عرض "فطائر التفاح"، وذلك على مسرح الغد بالعجوزة يوميًا، ماعدا الإثنين، من المقرر أن تتراوح أسعار التذاكر بين ٣٠ و٣٥ جنيهًا.

يشار إلى أن العرض ديودراما ينتمي إلى

المسرح الذهني ويناقش قضية آدم وحواء، وهل حواء هي التي أخرجت آدم من الجنة؟ من خلال آدم "الكاتب" الذي يحكي عن الليلة الأخيرة قبل وفاته في محاولة لاستكشافه طوال العرض عن معنى حياته ليصل في النهاية إلى أن حواء هي جنته.

"فطائر التفاح" بطولة تيسير عبدالعزيز، أحمد الرافعي، ديكور فادي فوكيه، موسيقى أحمد الناصر، تصميم إضاءة عز حلمي، تأليف أمجد أبو العلاء، وإخراج محمد متولي.