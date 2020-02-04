خالد الصاوي يواصل تصوير "ليالينا" ليلحق بالسباق الرمضاني

يواصل الفنان خالد الصاوي تصوير باقي مشاهده ضمن أحداث مسلسله الجديد "ليالينا"، الذي من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل 2020.

يشار إلى أن أحداث "ليالينا" تدور فى فترة الثمانينات، فى إطار اجتماعى، تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون

الأدوار الرئيسية.

يذكر أن مسلسل "ليالينا" بطولة غادة عادل، إياد نصار، صابرين، ميدو عادل، محمد الشقنقير، نهى عابدين، محمد على رزق، هاجر الشرنوبي، تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج أحمد صالح.