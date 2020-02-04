ينطلق مساء اليوم، الثلاثاء، العرض الخاص لفيلم "رأس السنة"، بحضور صُناعه وعدد من النجوم، وذلك قبل انطلاقه رسميًا بدور العرض السينمائية.
"رأس السنة" تدور أحداثه في ليلة واحدة، داخلقرية ساحلية سياحية، حيث تجتمع الطبقة الأكثر ثراءً للاحتفال برأس سنة 2009؛ ويستمر الصخب، والعلاقات تصبح أكثر تشابكًا وتعقيدًا، وما ينكشف من حقائق يغيِّر نظرة الجميع لأنفسهم ومن حولهم إلى الأبد.
فيلم "رأس السنة"، تأليف حفظي، وإخراج صقر، في تجربته الأولى، بطولة كل من إياد نصار، أحمد مالك، بسمة، شيرين رضا، إنجي المقدم، هدى المفتي، علي قاسم.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. إنطلاق العرض الخاص لفيلم "رأس السنة" بحضور نجوم الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.