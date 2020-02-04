الليلة.. إنطلاق العرض الخاص لفيلم "رأس السنة" بحضور نجوم الفن

ينطلق مساء اليوم، الثلاثاء، العرض الخاص لفيلم "رأس السنة"، بحضور صُناعه وعدد من النجوم، وذلك قبل انطلاقه رسميًا بدور العرض السينمائية.

"رأس السنة" تدور أحداثه في ليلة واحدة، داخل

قرية ساحلية سياحية، حيث تجتمع الطبقة الأكثر ثراءً للاحتفال برأس سنة 2009؛ ويستمر الصخب، والعلاقات تصبح أكثر تشابكًا وتعقيدًا، وما ينكشف من حقائق يغيِّر نظرة الجميع لأنفسهم ومن حولهم إلى الأبد.

فيلم "رأس السنة"، تأليف حفظي، وإخراج صقر، في تجربته الأولى، بطولة كل من إياد نصار، أحمد مالك، بسمة، شيرين رضا، إنجي المقدم، هدى المفتي، علي قاسم.