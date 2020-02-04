ياسمين صبري تواصل تصوير "فرصة ثانية" لرمضان 2020

تواصل الفنانة ياسمين صبري تصوير باقي مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الجديد "فرصة ثانية"، الذي من المقرر أن تخوص به الموسم الرمضاني المقبل .2020
تدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى، حول "الفرصة التانية" فى حياة البشر، وكيف يتم استغلالها بطريقة صحيحة، بجانب الأزمات التى يمر بهاالإنسان.
يذكر أن "فرصة ثانية" بطولة ياسمين صبري، هبة مجدي، دياب، أحمد مجدي، تأليف مصطفى جمال هاشم، آيتن عامر، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجى.
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