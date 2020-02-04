بالفيديو.. محمد رجب يكشف المشهد المحبب له في " الأخ الكبير"

شارك الفنان محمد رجب جمهوره مشهدًا من مسلسله الجديد "الأخ الكبير"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وعلق"رجب" على الفيديو قائلًا : "الأخ الكبير من أكتر المشاهد الصادقه والقريبه لقلبي وحشتيني يأختي صفيه عايز أشوف رأيكوا في المشهد دا في تعليقاتكوا". يذكر أن" الأخ الكبير" ﺇﺧﺮاﺝ إسماعيل فاروق، ﺗﺄﻟﻴﻒ أحمد عبدالفتاح، بطولة آيتن عامر، دينا فؤاد، عبير صبري، محمد عز، هبة مجدي، أحمد حلاوة، محسن سرحان، محمود حجازي.

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