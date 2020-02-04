الليلة.. عرض "صبايا مخدة الكحل" على مسرح الطليعة

يقام في الساعة الثامنة والنصف مساء عرض "صبايا مخدة الكحل"، وذلك على مسرح الطليعة بالعتبة، ومن المقرر أن سعر التذكرة عشرون جنيهًا. "صبايا مخدة الكحل" تمثيل الفنانة سميرة عبد العزيز ، ديكور وملابس نعيمة عجمي، كتابة حوار كوثر مصطفى، رؤية موسيقية وإخراج انتصار عبد الفتاح. كتابة حوار كوثر مصطفى، رؤية موسيقية وإخراج انتصار عبد الفتاح. يذكر أن عرض «صبايا مخدة الكحل» هو إعادة إنتاج لعرض «مخدة الكحل»، ومن إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، والذي تم تقديمه أول مرة عام ١٩٩٨ على مسرح الطليعة، وذلك في إطار خطة مسرح الطليعة لعمل إعادة « ريبرتوار» لأهم أعمال الفرقة، والتي قدمت على مسرح الطليعة خلال الأعوام السابقة، لإعطاء الفرصة للأجيال الجديدة لمشاهدة عروض فارقة من تاريخ المسرح المصري. بالبيت الفني للمسرح، والذي تم تقديمه أول مرة عام ١٩٩٨ على مسرح الطليعة، وذلك في إطار خطة مسرح الطليعة لعمل إعادة « ريبرتوار» لأهم أعمال الفرقة، والتي قدمت على مسرح الطليعة خلال الأعوام السابقة، لإعطاء الفرصة للأجيال الجديدة لمشاهدة عروض فارقة من تاريخ المسرح المصري.

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