الليلة.. عرض "البخيل" على مسرح أوبرا ملك

يقام في السابعة مساءً عرض "البخيل" على مسرح أوبرا ملك برمسيس، يوميًا ماعدا الإثنين، ومن المقرر أن سعر التذكرة عشرون جنيهًا.



العرض المسرحي" البخيل" عن نص الكاتب الفرنسي مولير،

بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محيي الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، جاسمين أحمد، هادي محيي، عصام أشرف، نوران عبدالحميد، محمد خلف، عبدالباري سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، آلاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى أحمد، مكياج أمل حسام، إعداد وإخراج خالد حسونة.