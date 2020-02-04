"بس يقبرني" لـ نداء شرارة تتصدر المراتب الاولى

ميرنا وليد - بيروت - تكاد تكون النجمة الأردنية ​نداء شرارة​ من أجمل الأصوات على الإطلاق في عالمنا العربي.

ومنذ تخرجها من برنامج "ذا فويس" وفوزها بلقب البرنامج، تمكنت من التواجد على خارطة النجمات اللواتي حققن انتشاراً في العالم العربي.

نداء الصوت والشجن والحب ... هذا أقل ما يقال في صوتها وخامتها اللينة الخام التي تتغلغل في المشاعر، فتمطرها بوابل من الأحاسيس التي تفوق الوصف.

منذ حوالى الشهر طرحت نداء أغنية جديدة باللهجة اللبنانية حملت عنوان "بس يقبرني"، من توزيع وألحان ​جان ماري رياشي​ وكلمات تيم.

هذه الأغنية ومنذ طرحها، وهي تحقق نجاحاً كبيراً عبر المنصات الغنائية وأيضاً من خلال الإذاعات.

فقد أدتها من الصميم وخصوصاً حين تردد كلمة "بس يقبرني"... إذاً الأداء فيه الكثير من الإحساس، وأما الصوت يبقى العامل الإضافي والأساسي لنجاح أية أغنية تقدمها نداء. وهنا لا بد من توجيه تحية إلى المبدع جان ماري رياشي الذي قدم الأغنية بتوزيع يليق بها، على الرغم من تشابه التوزيع الموسيقي في المقطع الأول مع أغنية "يا بنت الجيران"، التي قدمها الفنان اللبناني ​رامي عياش​. أما بالنسبة إلى الكلام، فقد كتب تيم السهل الممتنع الذي يسهل حفظه.

العمل بالمختصر موفق ويستحق التصفيق عالياً، ولنداء دوام النجاح والتألق.