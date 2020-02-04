صباح وسمية الخشاب وصفاء سلطان وغيرهن نجمات ارتبطن بشركاء زميلاتهن فهل ندمن؟

ميرنا وليد - بيروت - يشهد الوسط الفني العديد من حالات الانفصال بين فترة وأخرى والتي تصبح حديث وسائل الاعلام والمتابعين لأخبارهم، خصوصاً في حال انفصلت فنانة عن زوجها وارتبط بعدها بزميلتها لتشتعل الحرب بينهما مرات وتسود الهدنة أوقاتاً أخرى. ففي حالات عديدة تكون الزوجة الثانية غير مدركة بتفاصيل حياة طليقها السابقة وتقع ضحية كذبة، وفي حالات أخرى تكون مدركة لما ينتظرها من متاعب كونها إرتبطت بزوج زميلتها. على كل لا يمكننا أن نقول إن الموضوع "عيب" أو لا يجوز، فمن حق أي امرأة أو رجل الارتباط مرة ثانية وثالثة في حال لم يتوفق أي منهما في الزيجة الأولى، وطالما أن العلاقة لم تهدم حياة أسرية سليمة وضمن الأخلاقيات والقوانين.

في هذا التحقيق يستعرض لكم موقع "الفن" الجزء الأول من أشهر هذه الحالات التي أحدثت ضجة إعلامياً:

صباح فعلتها مرتين

أثارت الفنانة اللبنانية صباح الجدل بزيجاتها السبع، إلا أنها إتُّهمت مرتين زوراً أنها خطفت زوج فنانة أخرى. فقد تزوجت من الممثل المصري الراحل ​رشدي أباظة​ بعد أن أقنعها بأنه إنفصل عن زوجته الفنانة المصرية الراحلة ​سامية جمال​، لتكتشف صباح في ما بعد أنهما لم ينفصلا، لتقرر هي بذلك الإنفصال عن أباظة.

أما المرة الثانية فكانت حين تزوجت من الراقص ​فادي لبنان​ والذي كان متزوجاً من ​ملكة جمال لبنان السابقة​ ​جاكلين خوري​، فتركها ليتزوج من صباح، إلا أن الاخيرة أكدت في عدة مرات أن فادي كان قد قال لها إنه منفصل عن زوجته.

بعد طلاقه من ​أمل عرفة​ ​عبد المنعم عمايري​ يخطب ​دانا حلبي​

كشفت الفنانة اللبنانية دانا حلبي في كانون الثاني/يناير عام 2020 أنها مخطوبة من الممثل السوري عبد المنعم عمايري، وهو طليق الممثلة أمل عرفة التي دعت لهما بالتوفيق عبر موقع الخليج 365، وقالت أمل إنها رهنت حياتها لعملها ولإبنتيها من عبد المنعم، سلمى ومريم.

​ريهام حجاج​ دخلت القفص الذهبي ... والعريس زوج ​ياسمين عبدالعزيز​

في بداية عام 2019 نشرت الفنانة ريهام حجاج على صفحتها صورة لخبر نُشر على أحد المواقع الالكترونية، يؤكد زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة، طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز. وورد في الخبر الذي تبنته ريهام، أنها تزوجت من حلاوة رسميًا وشرعيًا بعد طلاقه من ياسمين، والذي حصل قبل عام من ارتباطها به مشيرة إلى أنها لم تكن السبب في ذلك.

​سمية الخشاب​ تزوجت من ​أحمد سعد​ طليق ​ريم البارودي​

تزوجت الفنانة المصرية سمية الخشاب من الفنان أحمد سعد الذي كان زوج الممثلة المصرية ريم البارودي، ما سبّب أزمة نفسية للأخيرة. الموضوع ظهر في الإعلام بطريقة سيئة في البداية، خصوصاً أن صديقات ريم من الوسط دعمنها ولم يسكتن عن زيجة أحمد من سمية التي تكبره بالسن. هذا الزواج لم يستمر وانتهى بطريقة سيئة بعد أن وصل إلى المحاكم واتهامات متبادلة بين الطرفين، فأحمد اتهم طليقته الثانية بالنصب فيما هي اتهمته بالعنف الجسدي واللفظي.

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داليا البحيري و​سوسن بدر​ تزوجتا من حفيد ​فريد شوقي​

تزوجت الممثلة المصرية ​داليا البحيري​ من الراحل ​فريد المرشدي​ حفيد الممثل المصري الراحل فريد شوقي، وهو طليق الممثلة المصرية ​سوسن بدر. هذا الزواج صدم المتابعين بسبب فارق العمر بينهما، فالبحيري تكبُر المرشدي بسنوات عديدة، كما أنها إتهمت بأنها كانت سبب طلاقه من بدر، الأمر الذي نفته تماماً.

​صفاء سلطان​ تزوجت من طليق ​رندة مرعشلي​ لـ 3 أشهر

​ تزوجت الممثلة السورية ​صفاء سلطان من طليق الممثلة السورية الراحلة ​رندة مرعشلي، بعد فترة قصيرة من إنفصاله عن الأخيرة، إلا أن هذا الزواج لم يدم سوى ثلاثة أشهر.

​كندة علوش​ تتزوج ​عمرو يوسف​ خطيب ​نور الشريف​ السابق

قبل ان يتزوج من الممثلة السورية كندة علوش، كان الممثل المصري عمرو يوسف مخطوباً من الفنانة ​مي نور الشريف​. وبعد أن إنفصل عن الشريف بفترة طويلة دخل القفص الذهبي وأنجب من زوجته كندة علوش ابنة أسمياها "حياة".

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