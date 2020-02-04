موجز "الفن": إبن أصالة متهم بالقتل.. وصورة أحمد حلمي تستدعي تدخل أحمد السقا ومحمد هنيدي

ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية فنان عراقي يتهم نانسي عجرم بسرقة أغنيته "قلبي يا قلبي" بعد إتهام إبن أصالة بقضية قتل.. هذا ما أصدرته المحكمة صورة لأحمد حلمي تستدعي تدخّل أحمد السقا ومحمد هنيدي ظهور نادر لزوج ميريام فارس وهو يقبلها والدة مريم حسين توثق بكاء حفيدتها لفراق أمها وتناشد أحلام بالتدخل خاص الفن – تأجيل مسلسل "العربجي" لباسم ياخور وكاريس بشار حتى إشعار آخر انفصال باميلا أندرسون عن جون بيترز بعد زواج 12 يوما

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