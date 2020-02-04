إيمان العاصي خدعها زوجها وخطفها وكبّلها وهي حامل.. وإبنتها نقطة ضعفها

ميرنا وليد - بيروت - ولدت​إيمان العاصي​في 28 آب/أغسطس عام 1985، في مدينة القاهرة، إسمها الحقيقي إيمان عبد العظيم معز محمد، وهي ممثلة مصرية، ودرست إدارة الأعمال بعد الثانوية العامة.

إنطلاقة إيمان العاصي

بداية عملها بالفن جاءت صدفة، عندما ذهبت لأخذ مجموعة صور لها، وحين انتهى المصور من التقاط الصور أعجبته إحداها، وطلب منها نشـرها في إحدى المجلات النسائية فوافقت ونشرت الصورة في المجلة، ثم شاهدها المخرج خالد بهجت على غلاف المجلة ورشحها للمشاركة بدور في مسلسل "أمس لا يموت" مع ​الممثلة رغدة​ و​رياض الخولي​، وجاء الترشيح بسبب التشابه بينهما.

وأدّتإيمان العاصيدور ابنة الممثلة رغدة في المسلسل، إلى أن جاء ترشيحها مرة ثانية من المخرج ​هيثم حقي​ لمسلسل "أحلام في البوابة" مع الممثلة سميرة أحمد، بعد ذلك قامت بأداء العديد من الأدوار الثانوية والرئيسية بشكل مكثف في التلفزيون والسينما.

أعمالإيمان العاصيالسينمائية والتلفزيونية

أفلام:"حرب كرموز" "سري للغاية"، "جواب إعتقال"، "​مولانا​"، "​هروب إضطراري​"، "نوم التلات"، "الخلبوص"، "حماتي بتحبني"، "مقلب حرامية"، و"مسجون ترانزيت".

المسلسلات:"للبنات فقط، "الحساب يجمع"، "لا سحر ولا شعوذة"، "الدخول في الممنوع"، "​أفراح إبليس​ 2"، "السبع بنات"، "باباراتزي - للحب حكاية"، "حب لا يموت"، "دكتور أمراض نسا"، "شارع عبد العزيز 2"، "​الإكسلانس​"، "الركين"، "9 جامعة الدول"، "الهروب"، "قلقاسة في وكالة ناسا"، "الأدهم"، "حق مشروع"، حضرة المتهم أبي"، "دعوة فرح"، "قضية نسب"، "رجل وإمرأتان"، "أحلام في البوابة"، "أمس لا يموت".

حياةإيمان العاصيالأسرية

عام 2010 تزوجت إيمان العاصي من رجل الأعمال نبيل زانوسي، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة "ريتاج"، وأعلنت اعتزالها للفن وارتدت الحجاب. ووعدها زوجها بتأمين مستقبل حياتها وحياة أشقائها، إلا أن الحقيقة توضحت لها سريعًا عندما علمت أن زوجها دائم المشاجرات والخلافات، بدليل اصطحابه الدائم لعدد من رجال الأمن لحمايته.

واكتشفت إيمان العاصي أيضاً أن زوجها أوهمها بأنه يدير إحدى الشركات الكبرى للأجهزة الكهربائية في حين أنه لا يملك سوى مركز صيانة، وأنه استغل اسمها في عالم الأعمال، ولم يكد يمر اليوم الـ90 على زواجهما حتى انفضح أمره، وباتت حياتهما مهددة بالانفصال.

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لكن بعد أيام قليلة فوجىء الجميع بخبر إقامةإيمان العاصيبتحرير محضر في قسم شرطة مدينة الشيخ زايد‍، تتهم فيه زوجها باختطافها واحتجازها داخل شقته بالرغم من أنها كانت حاملاً بشهرها الأوّل، وأنه أوثقها بالحبال بعد أن فضحته واكتشفت أنه خدعها بعد الزواج، حين علمت أنه مجرد مدير صيانة في إحدى الشركات وليس صاحب الشركة، وعندما طلبت الطلاق منه سرق مجوهراتها وبدأ يبتزها ويطلب منها التنازل له عن الشقة التي تمتلكها لكنها رفضت.

إلا أن أطماع الزوج لم تتوقف عند هذا الحد بل امتدت إلى الأهل، وطلب منهم مبلغ نصف مليون جنيه مقابل إطلاق سراح نجلتهم المحتجزة، فلجؤوا إلى مديرية أمن 6 أكتوبر، وباقتحام الفيلا تم العثور علىإيمان العاصيفي حالة إعياء شديد، وتم تحرير المحضر رقم 1785 / 2010 بالحادثة.

إعتزال ثم عودة

كانتإيمان العاصيقد اعتزلت من قبل وارتدت الحجاب، ثم عادت من جديد للفن، وقدمت عدة أعمال أبرزها فيلم "مسجون ترانزيت"، ومسلسل "الأدهم"، والعملان مع النجم أحمد عز.

وعادت إلى التمثيل بعد الطلاق، وشاركت عام 2012 في مسلسل "9 جامعة الدول" ومسلسل "الهروب". ورغم المصاعب التي واجهتها في زواجها إلا أنها تعتبر زواجها قدّم لها أجمل هدية، وهي ابنتها ريتاج، محققة حلم الأمومة.



إختطاف إبنةإيمان العاصي

عاشتايمان العاصيحالة إنهيار بسبب قيام طليقها نبيل زانوسي باختطاف ابنتهما الوحيدة "ريتاج" بعد شهور من ولادتها، وكانت تبلغ من العمر 7 أشهر فقط، وذلك خلال مشاهدته لها داخل فيلته بمنطقة الشيخ زايد وكانت برفقة جدتها، إلا أنه إختطفها وطرد جدة الطفلة من المنزل.

وقدّمت إيمان بلاغ من أجل أن تقوم الشرطة بإعادة إبنتها لها، خصوصاً أنها كانت رضيعة، ويجب أن تعيش مع والدتها.