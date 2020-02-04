مايا رعيدي :هذه حقيقة تجسيدي دور جورجينا رزق..وهذا رأيي بفاليري أبو شقرا ونادين نسيب نجيم

ميرنا وليد - بيروت - هي متميزة بجمالها الفريد الذي جاء خليطاً من الغرب والشرق، فملامحها الناعمة وعيناها الملونتان وشعرها الأشقر يجعلاننا نعتقد بأنها أوروبية، وأناقتها وثقافتها ومحبتها لوطنها يثبت لبنانيتها التي تتباهى بها في المحافل الدولية، فهي من والد لبناني من منطقة تنورين وأم روسية، تخصصت في الصيدلة وتوّجت ملكة جمال لبنان لعام 2019 وكلنا توقعنا لها الفوز لأنها سحرت الجميع، مشاهدين ولجنة تحكيم وكذلك برهنت عن ثقة بالنفس وثقافة لافتة، اهتمت بمجال تمكين المرأة خلال ولايتها وهي في ظل عدم إجراء مسابقة انتخاب ملكة جمال لبنان لهذه السنة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ستبقى حاملة اللقب.

أسئلة كثيرة طرحناها على ملكة جمال لبنان ​مايا رعيدي​ في الحوار التالي الذي خصت موقع الخليج 365 به.

أرحب بك مايا رعيدي في موقع الخليج 365، بداية أود أن تخبريني عن موعد تصوير مسلسل "​الأمير الأحمر​"؟

بصراحة لست مشاركة بأي مسلسل وليس لدي أي دور ولا موعد تصوير، وتفاجأت بانتشار هذا الخبر والحقيقة أن أحداً ما أطلق هذه الشائعة وتم تداولها بشكل كبير، هذا كل ما في الأمر.

هل ممكن أن يعرض عليك أداء دور ​جورجينا رزق​؟

بالتأكيد ممكن، لكني لم أتلق أي عرض بعد، ولكن ما أثار هذه التكهنات هو وجه الشبه بيني وبين ملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق، وأي دور تمثيلي يتطلب الكثير من العمل، على الرغم من أني مولعة بالتمثيل وليس بالنسبة لي موهبة فقط، وأنا حالياً ما زلت ملكة جمال لبنان ودخلت في السنة الثانية، وحين كنت في الجامعة كنت أتابع ورشات عمل خاصة بالتمثيل، فالقصة ليست بالشكل، وإذا أردت أن أمثل وأشارك بأي مسلسل سآخذ الموضوع بجدية كبيرة فهذه شخصيتي، كي أقدم شيئاً من كل قلبي وشيئاً جديداً. هناك أشخاص كثيرون يعرفون أن التمثيل يتطلب عملاً كثيراً وموهبة، لكن يجب أن يأخذ الإنسان وقته وأنا لدي كل المواصفات، أي الشكل والموهبة وسيرة ذاتية محترمة، لأني عملت على نفسي وأحب الفن كثيراً وأرغب في تقديم الأفضل.

نلاحظ أن العديد من الفنانين والممثلين يأتون أحياناً من خلفية علمية مختلفة عن مهنتهم، هل تستطيعين أن تجمعي التمثيل وأن تعملي في مجال الصيدلة؟

بصراحة كل شيء ممكن، لكني أحب أن أركز على مهنة واحدة، وإذا اخترت التمثيل بالطبع ستبقى شهادتي مرافقة لي، وفي النهاية لم أخسر أي شيء في حياتي، درست كل هذه السنوات وتبقّى لي شهران وأتخرج، فبالتأكيد عليّ أن أختار وسأركز على مجال واحد.

ما رأيك بتجارب ملكات الجمال بالتمثيل؟ وهل استطاعت ​نادين نسيب نجيم​ أن تثبت نفسها خصوصاً أنها أتت من عالم الجمال وكذلك ​فاليري أبو شقرا​؟

أنا أتابع مسلسلات من حين لآخر ، وسعيدة جداً أن لدينا في لبنان مواهب كثيرة وأفتخر بنادين وفاليري.

لكن في الوقت نفسه هذا لا يعني أن أية فتاة تتوج بلقب ملكة جمال لبنان سيكون لها تذكرة دخول للتمثيل، فلا يجب أن تكون الممثلة أو الممثل بشكل جميل كي يحصلا على الدور، بالنهاية هذا عمل ويتطلب وقتاً وجهداً.

هل تؤيدين عدم إقامة حفل انتخاب ملكة جمال لبنان لهذه السنة وما هي النشاطات التي شاركت بها والتي تحبين المشاركة بها؟

أنا لست راضية عن عدم إقامة مسابقة انتخاب ملكة جمال لبنان، ونحن شاهدنا ماذا حدث في البلد والثورة، ومن الطبيعي أن ينصبّ الاهتمام على وضع البلد ومن الناحية الاقتصادية لا نستطيع أن نركز على هذا الأمر.

هل تظنين لو حصلت المسابقة وانتخبت ملكة جديدة يمكن أن توصل رسالة للعالم حول معاناة اللبنانيين؟

أنا تحدثت عن الأمور السلبية التي أدت إلى عدم إقامة الحفل، أما من الناحية الإيجابية لو حدث كان من الممكن أن تذهب الفتاة إلى مسابقة ملكة جمال الكون وملكة جمال العالم، وتوصل الرسالة، لكنني أنا شخصياً عانيت كثيراً وأعمل مع المنظمات، وبالنسبة لي أنا كملكة جمال لبنان شاركت وربحت، أفضل أن لا يحددوا موعد المسابقة في أيلول/سبتمبر، لأن أية متسابقة لا يكون لديها الوقت للمشاركة في المنافسة وأنا أتحدث من وحي تجربتي التي عشتها، ولأنني أتيت من خلفية جامعية، فتتطلب المشاركة في المسابقة القليل من الوقت لترى الفتاة ماذا يجب أن تقدم وتعمل على نفسها كي تربح وتصبح ملكة جمال.

متى تفضلين أن يكون موعد المسابقة؟

مسابقة انتخاب ملكة جمال الكون والعالم عادة ما يكون موعدهما في أيلول/سبتمبر أو تشرين الأول/أكتوبر أو تشرين الثاني/نوفمبر، فمن الممكن أن يحددوا موعد مسابقة انتخاب ملكة جمال لبنان في أيار/مايو أو حزيران/يونيو.

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لاحظنا أن العديد من الفتيات اللواتي توجن على عرش الجمال هن سمراوات مثل ملكة جمال الكون وكذلك ملكة جمال فرنسا والولايات المتحدة، هل برأيك تغيرت معايير الجمال؟

برأيي أنه لا يجب على أية مشتركة أن تغير في نفسها، بل أن تكون على طبيعتها كما قالت ملكة جمال الكون الحالية، وكل ملكات الجمال يجب أن يبعثن بهذه الرسالة، وأنا وجميع الفتيات اللواتي شاركن في مسابقة انتخاب ملكة جمال لبنان، لم تفكر أي منّا بأن تغير نفسها لتشبه أحداً آخر، وهذه رسالة للجيل الجديد من الفتيات كي نمنحهن الثقة بأنفسهن فلا يجربن أن يغيرن شيئاً مما هن عليه.

الجمال بالنسبة لي معاييره تتغير من شخص لآخر، وبالنسبة للمسابقات العالمية، فهم لا ينظرون فقط إلى الجمال الخارجي بل ماذا ستضيف الفتاة على جمالها، وعلى الرغم من أنهم يركزون على الجمال "الكليشيه" لكن الأهم الجمال الداخلي مثل مبادئ الفتاة وماذا تريد أن تغير بالناس وأنا مع هذا الطرح.

ما هي المنظمات التي عملت معها خلال توليك مهامك كملكة جمال لبنان؟

كان لدي عمل مع جامعتي الـLAU حول تمكين المرأة، وسافرت وعملت مع الأمم المتحدة وقدمت طرحاً مع منظمة الصحة العالمية، وفي حينها شاركت بحملة مع السيدة كلودين عون روكز لتمكين المرأة وNCLW أي الهيئة الوطنية للمرأة اللبنانية.

ما رأيك بزيادة تمثيل المرأة في المناصب السياسية وهل تطمحين لإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة في القوانين اللبنانية وفي كل نواحي الحياة في لبنان؟

بالطبع أريد هذا الأمر، وأنا أحب ومهتمة جداً بهذا الموضوع ولقد أجريت أبحاثاً كثيرة عنه، وبصراحة في بلدنا لدينا قوانين كثيرة لكنها لا تطبق، والقانون الوحيد الذي أود أن أعمل عليه إذا كان لدي مجال هو السماح للمرأة بمنح جنسيتها لأولادها، وهناك العديد من النساء اللواتي يعملن ويشاركن في التغيير، وعدا ذلك لدينا كل القوانين المطلوبة لكن المشكلة هي في العقلية السائدة بين الناس.

وماذا عن الزواج المدني هل تؤيدين إقراره في لبنان طالما أنه اختياري؟

أؤيد الزواج المدني وخصوصاً في لبنان الذي فيه طوائف مختلفة، وعلى الأقل كي يحظى المواطن اللبناني بالخيار بين الزواج المدني أو الديني أو كليهما، وأنا شخصياً مهتمة بالقانون خصوصاً في بلدنا، ودرست قليلاً عن الأمر، وأعتقد أنه يجب أن يصبح لدينا في لبنان قانون أحوال شخصية مدني، عندها تلقائياً يصبح كل شخص لديه مجال أن يعقد زواجاً مدنياً.

كيف تنظرين إلى جورجينا رزق وهي اللبنانية الوحيدة التي نالت لقب ملكة جمال الكون منذ 49 عاماً وماذا تعني لك؟ هل تربطك معرفة بها؟

اسم جورجيناأيقوني بالنسبة لنا كلبنانيين، وكلما أسمع باسمها أشعر بالفخر والسعادة وأتذكر مباشرة ليلة فوزي باللقب، لأن كل الناس شبهوني بها، وهذا ما أعطاني دفعة قوية ومعنويات عالية، وسمعت كلمات دعم مثل "أنت تشبهينها ويجب أن تنافسي في ملكة جمال الكون" لكن لم أتعرف عليها بعد، ولكن إذا حدث أن عرض علي دور جورجينا رزق بالتأكيد يجب أن ألتقي بها وآخذ منها رسالتها الشخصية التي تود توجيهها للناس وأوصلها بكل أمانة، وهي كيف عاشت هذه الفترة من حياتها كي أنقل ماذا تود أن تقول، وليس ما تريد الممثلة التي ستلعب دورها أن توصل للمشاهدين.

وعندها ستتعرفين على جورجينا الإنسانة والأنثى وملكة الجمال والممثلة والزوجة والأم..

كل امرأة لديها جانب مختلف خاص فيها، لكن وسائل الإعلام تقدم بورتريه للشخص غير كامل، ربما يوصلون للناس فكرة غير كاملة وغير حقيقية عنها.

في حال وقع الاختيار عليك لتؤدي دور جورجينا رزق في "الأمير الأحمر" هل أنت مستعدة لخوض التجربة أم ترفضين؟

بصراحة إذا كان الدور وهذا المشروع يتلاءم مع الفكرة والتوقعات لدي تجاهه فسأوافق بالطبع، وسأكون فخورة، فأنا أحب التحديات كثيراً في الحياة وأحب أن أعمل على نفسي، خصوصاً أني أحب التمثيل، وأنا انتقائية ولدي مبادئي وقناعاتي وتوقعاتي، وحين أقدم على أية خطوة أذهب بها إلى الآخر.

نتمنى أن تشاركي في هذا المسلسل وتلعبي دور جورجينا رزق وأتمنى لك التوفيق في كل ما تنوين عمله، فأنت لديك جمال الشكل والمضمون.

شكراً جزيلاً لك.