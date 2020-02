إدوارد نورتون واعد سلمى حايك وكورتني لوف.. وبرز في "Hulk" و"Birdman"

ميرنا وليد - بيروت - ​إدوارد نورتون​ممثل أميركي موهوب وعمل في الإخراج أيضاً، يجيد اللغتين الفرنسية واليابانية، ويذكر نورتون بأنه كان سيصبح طيارًا لو لم يكن ممثلًا. بدأ مسيرته الفنية من خلال عالم المسرح، فشارك في عدة مسرحيات في برودواي واشتُهر بأدوارٍ مميزة في أفلام عديدة منها ما عرّف الناس عليه بشكل كبير، كتأديته لشخصية العملاق الأخضر في فيلمي The Hulk و the incredible hulk بدور بروس بانر، وكانت له أفلام مميزة منها American History X، Fight Club وBird Man، ونال جائزة ​غولدن غلوب​ وثلاثة ترشيحات للأوسكار وجائزة نقاد الأفلام في بوسطن عن دوره في فيلمه الأول Primal Fear، كما نال جائزة لجنة النقاد الوطنية عن دوره في فيلم Everyone Says I Love You والذي كان من إخراجه أيضًا، ومُنح جائزة نقابة الممثلين عن أدائه في فيلم Birdman.

نشأته

وُلد إدوارد نورتون في 18 آب/أغسطس عام 1969 في مدينة بوسطن بـ ماساتشوستس، في الولايات المتحدة الأميركية. عمل والده إدوارد نورتون الأب في الجيش الأميركي كملازمٍ في البحرية، وخدم خلال حرب فيتنام، ثم عاد وانتقل إلى ممارسة المحاماة لكنه اتجه ليصبح محاميًا بيئيًا قبل أن يصبح مدعيًا عامًا فيدراليًا، أما والدته ليديا روبنسون فكانت معلمة لغة إنجليزية.

عاش إدوارد نورتون حياةً ميسورة ضمن عائلته، وأظهر ميلًا وحبًا لمهنة التمثيل منذ عمرٍ صغير، حيث كان يشارك في العروض التمثيلية في مدرسته الثانوية. بعد تخرجه من الثانوية، التحق نورتون بجامعة ييل ودرس التاريخ وتخرج بإجازةٍ فيه.

بعد إنهائه دراسته الجامعية، سافر نورتون إلى اليابان ليعمل في شركة Enterprise Foundation التي يمتلكها جده، وقضى هناك عدة أعوام قبل أن يعود عام 1994 إلى ​نيويورك​ ليبدأ مسيرته الفنية في عالم التمثيل.

شغفه بالتمثيل

أظهر ميلًا وحبا لمهنة التمثيل منذ عمرٍ صغير، فلقد كان يشارك في العروض التمثيلية في مدرسته الثانوية، و في الجامعة درس إدوارد نورتون مع تيري شرايبر وكان يعطيه دروسًا في اللغة اليابانية مقابل أن يعطيه شرايبر دروسًا في التمثيل، وقد حصل على دوره السينمائي الأول، في فيلم الجريمة Primal Fear.

صعود نجمه

عام 1998 وخلال تأديته لدور البطولة في فيلم American History X، نال إدوارد نورتون على إثره ترشيحه الثاني لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل ممثل، في عام 1999 ظهر إلى جانب براد بيت في فيلم Fight Club للمخرج ​ديفيد فينشر​، ونال ترشيحًا لجائزة الأوسكار كأفضل ممثلٍ مساعد عن دوره في الفيلم، وربح جائزة الغولدن غلوب في الفئة والدور نفسيهما.

وقدم بعدها فيلم Everyone Says I Love You ، وفيلمين آخرين هما The People vs Larry Flint، وRounders الذي نال مجموعةً من الانتقادات بسبب جرأة أفكاره.

Advertisements

شهرة واسعة

عام 2000 أقدم إدوارد نورتون على التجربة الإخراجية الأولى له من خلال فيلم الكوميديا الرومانسية Keeping the Faith، والذي لعب فيه أيضًا دورًا ثانويًا، وقدم لاحقاً أفلاماً، نذكر منها :Red Dragon عام 2002 و Kingdom of Heaven عام 2005 و The Illusionist و The Painted Veilو The Score، يشتهر إدوارد بالكثير من أدواره الصغيرة الأخرى، وكمثال بسيط لدينا اشتراكه بأفلام ويس أندرسون الرائعة بطاقمها الهائل مثل Moonrise Kingdom عام 2012، أو دوره البسيط المميّز الآخر في أحدث أفلام المخرج المبدع The Grand Budapest Hotel، طبعاً إلى جانب ذلك لن ننسى أبداً دوره المهم للشخصية الشريرة في الفيلم الممتع The Italian Job أو مشاركته السابقة إلى جانب وودي هارلسون في فيلم The People Vs. Larry Flynt.

نال استحساناً من النقاد في أفلام Leaves of Grass عام 2010 و The Bourne Legacy عام 2012 و The Grand Budapest Hotel و Birdman عام 2014. و دوره المميز في فيلم Birdman ضمن له ترشيحه الثالث لجوائز الأوسكار عن فئة أفضل ممثل مساعد. ومؤخراً ظهر نورتون في فيلمي Collateral Beauty و Isle of Dogs عام 2018.

حياة إدوارد نورتون الشخصية

واعدإدوارد نورتونالجميلات، ومنهن الممثلة المكسيكية من أصل لبناني ​سلمى حايك​، قبل زواجها من ​فرنسوا هنري بينو​ بين عامي 1999 و2003، وواعد أيضاً المغنية والممثلة ​كورتني لوف​ أرملة مغني النيرفانا ​كورت كوباين​ لـ 4 سنوات، وكما قالت في تصريحات صحافية فقد دعمها كثيراً في ما يخص بابنتها، وكذلك علمها التمثيل وعمل الخير والإحسان للبشر، وعلى الرغم من أنه كان يدين لها بالمال إلا أنها اعتبرته مقابل ما تعلمته، وكانت تعتبره النقيض لزوجها الراحل فهو مثقف وراقٍ، ثم تزوج إدوارد نورتون من منتجة الأفلام الكندية شاونا روبيرتسون عام 2011، وذلك بعد علاقةٍ دامت لست سنوات ولديه منها طفل وُلد في عام 2013.

حقائق سريعة عن إدوارد نورتون

عام 2002 أعاد كتابة نص فيلم Frida.

نورتون عضوٌ في منظمة Friends of The High Line غير الربحية.

فيلم نورتون المفضل هو The Cruise، كما أنه بارعٌ في العزف على الغيتار.

نال نورتون عدة ترشيحات لجوائز الأوسكار بالإضافة إلى حصوله على جوائز مختلفة عن أدوار مميزة.

عضوٌ شرفي في لجنة المخرجين في مركز ​كولومبيا​ للفنون المسرحية، كما أنّه عضوٌ في مجلس أمناء مجتمع شركاء شركة Enterprise. يُشتهر نورتون بنشاطاته التي تهدف لحماية البيئة ودعم استخدام الطاقة المتجددة، بالإضافة لدعمه للمشاريع التي تهدف إلى تحسين حياة العاملين ذوي الدخل المحدود.