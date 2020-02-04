لبلبة تتحدث عن كواليس عملها مع سمير سيف.. وتكشف عن إسمها الحقيقي

ميرنا وليد - بيروت - عقد معرض الكتاب يوم السبت الماضي ندوة صحفية للنجمة ​لبلبة​، تحدثت فيها عن مسيرتها الفنية المستمرة، وقد فتح المعرض الندوة لمقابلة لبلبة لجمهورها ومناقشتها في أعمالها الفنية، وسلم الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الفنانة لبلبة درع المعرض.

اندمجت لبلبة مع الجمهور الحاضر في الندوة وغنت لهم أغنية "قمرين" للفنان عمرو دياب، ورقصت وتفاعل معها الحاضرون بالتصفيق الحاد.

فتحت لبلبة قلبها لموقع "الفن"، وعبرت عن سعادتها الكبيرة بتكريمها من معرض الكتاب، وقالت إنها لمست حباً كبيراً من الجمهور الحاضر لذلك كانت فخورة بالتكريم، وتمنت أن تظل دائماً عند حسن ظن جمهورها وتقدم لهم أفضل ما لديها.

وكشفت لنا عن إسمها الحقيقي وأسباب تسميتها بـ"لبلبة"، وقالت منذ ولادتها ينادونها بـ نونيا، مؤكدة أنها لم تعتد أن تسمع هذا الإسم سوى من أقاربها أو من مَن تربطها بهم علاقة قوية.

وعن سبب تسميتها بالاسم المعروفة به إعلامياً، قالت لبلبة: "جاء عندما كان عمري 5 سنوات وكنت أرقص وأمثل، وأهلي بدأوا يهتمون بالطفلة التي بها خصال غير متواجدة بإخواتها"، ولفتت لبلبة إلى أن موهبتها ظهرت عندما كان عمرها 3 سنوات.

كما حكت لنا أنها كانت تقلد المقربين منها، وكانت التجربة الاولى من خلال عمتها، لافتة إلى أنها شاركت بشكل غير مباشر في مسابقة، ورآها نيازي مصطفى، فأعجب بموهبتها، وأخبر والدتها ان تظهر في السينما، فوافقت الوالدة. وتابعت لبلبة "أراد "نيازي" أن يختار إسماً لي، فأخبره أبو السعود الإبياري أن يطلق علي إسم لبلبة، وذلك لأنني أتحدث بسرعة زي اللبلب".

وأكملت حديثها عن التمثيل في طفولتها وقالت إنها مثلت 6 أفلام في تلك الفترة، وظلت تقلد الفنانين من عمر الـ 6 سنوات وحتى الـ 19 سنة، ولكنها ذات مرة قررت ألا تقلد أحداً وتوقفت عن القيام بالأمر، ولكن أسرتها عارضتها وتعجبوا من قرارها.

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واتجهت لبلبة إلى الغناء وقام الملحن محمد ضياء قنديل بتلحين أغنية خاصة لها، وبعد أن غنتها أعجب بها الجمهور، وحققت نجاحاً كبيراً، حتى أن الكثير من الملحنين الكبار لحنوا لها ومنهم منير مراد، بحسب ما قالت.

كما قالت إنها كانت تحتاج لمعجزة في حياتها، وإن الوحيد الذي كان قادراً على فعل هذه المعجزة هو المخرج شريف عرفة، مؤكدة أنها تحبه وأنه من المخرجين القلائل المتمكّنين من أدواتهم.

ورفضت لبلبة أن تحصر نفسها في الأدوار الكوميدية، لذلك أرادت الخروح عن هذا الخط، مشيرة إلى أنها وجدت الفرصة من خلال فيلم "ليلة ساخنة"، مشيرة إلى أنها فرحت حينما قرأت النص وتحمست حتى أنها أرادت أن تصور الفيلم بسرعة، مؤكدة أن هذا العمل نقلة مهمة في حياتها.

وقالت إن عاطف الطيب مخرج الفيلم أخبرها بأنها ستنال العديد من الجوائز عن هذا الفيلم، مشيرة إلى أنها بالفعل حصلت على 13 جائزة، وسافرت بالفيلم إلى عدة دول.

وعبرت عن حزنها الشديد، لوفاة المخرج الكبير ​سمير سيف​، وقالت إن أدوارها معه كانت مميزة، مشيرة إلى أن بداية تعارفها عليه كانت من خلال أعمال الراحل حسن الإمام، وقدمت عدة أفلام معه منها "الشيطانة التي أحبتني" و"معالي الوزير" و"احترس من الخط" وغيرها.