شمس الكويتية في الصين تتحدى "كورونا"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الفنانة ​شمس الكويتية​ الجدل بين المتابعين، بعد أن نشرت صورة لها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها من داخل إحدى المطارات في الصين وعلّقت قائلةً:"جايالِك يا كورونا الي وراي يقول شفيها الخبلة محتفلة".

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ إنتقدها البعض على تصرفها هذا، وتوجهها إلى الصين في ظلّ فيروس "كورونا" المتفشي هناك والتحذيرات من السفر.

وكانت سخرت شمس من المرض بطريقة مثيرة للجدل في وقت سابق حيث ظهرت في فيديو وهي تتعلم رقص الدبكة مع خبير الجمال علي اسماعيل.

وأرفقت المقطع بالتعليق: "الدنيا كورونا حروب، زلازل، أزمات اقتصادية، مظاهرات، بلاوي وأنا اتعلم دبكة مع علي اسماعيل خبير التجميل".

وأضافت: "نصيحة اليوم لا كثرت همومك أرقص وشوفها وين توصل". وهو ما عرضها أيضاً لبعض الانتقادات.

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