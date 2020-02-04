ميرنا وليد - بيروت - توفيت الممثلة المصرية ​نادية لطفي​ قبل قليل، عن عمر ناهز الـ83 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

وكانت الحالة الصحية للطفي قد تدهورت في الفترة الأخيرة، بعد أن بدأت تتحسن إذ إستعادت وعيها بشكل طفيف، وتتحدث مع من حولها، مع إستمرار وجودها داخل العناية المركزة، تحت إشراف فريق من الأطباء، إلا أنها سرعان ما دخلت في غيبوبة مرة أخرى، وقد تواجدت داخل العناية المركزة بمستشفى المعادي في مصر.

وكان آخر ظهور للطفي في عيد ميلادها، يوم 3 كانون الثاني/يناير الماضي، وقد حرصت الممثلة المصرية إلهام شاهين على زيارة لطفي والإحتفال بعيدها في المستشفى، وشاركت محبيها بمقطع مصوّر من اللقاء المؤثّر بينهما.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الممثلة المصرية نادية لطفي بعد صراع مع المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.