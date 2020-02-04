هاني شاكر بديو غنائي مع هذه الفنانة لمناسبة عيد الحب

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان المصري ​هاني شاكر​ لعمل جديد لمناسبة عيد الحب، وهو عبارة عن ديو يجمعه بالفنانة المصرية ريهام عبد الحكيم.

الأغنية تحمل عنوان "عيد الحب"، وهي كلمات احمد شتا وفكره ولحن وليد منير وتوزيع أسامه كمال.

ومن ناحية أخرى، كان كشف الفنان اللبناني وليد توفيق عن عمل جديد يجمعه بشاكر، إذ نشر عبر صفحته الخاصة، عدداً من مقاطع الفيديو التي تجمعهما من داخل ستوديو التسجيل، أثناء وضع شاكر صوته على أغنية باللهجة اللبنانية من ألحان توفيق.

وعلّق مشيراً إلى إنتهائهما من تسجيل أغنية بعنوان "كيف بتنسى" من ألحانه، في أول تعاون بينهما.

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