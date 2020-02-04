أسما شريف منير تكشف عن محاولتها الإنتحار بعد أزمة الشعراوي.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الإعلامية المصرية ​أسما شريف منير​ أنها حاولت الإنتحار، بعد الإنتقادات والهجوم الكبير الذي تعرّضت له، حين أبدت رأيها في ​الشيخ محمد متولي الشعراوي​.

وقالت أسما في مقابلة مع الإعلامية المصرية ​لميس الحديدي​ في برنامج "القاهرة الآن": "كان الموضوع صعب، أنا قعدت فترة وعيطت وكنت هحاول الانتحار، قلت طيب أموت نفسي ولا أعمل إيه، وحسيت بسواد رهيب.. الله يكون في عون اللي بيتكلموا في الدين والسياسة دي مسؤولية كبيرة".

وأضافت: "أنا بقول اللي جوايا واللي في قلبي، معرفش أتغير لأني أنا متسرعة، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، الموضوع اتقفل وخليني أنا في الحتة بتاعتي.. لأني لقيت الموضوع كبير عليا، لو يعرفوني اللي شتموني هيعرفوا إني حقيقي مكنتش أقصد".

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