ميلا جوفوفيتش ترزق بطفلتها الثالثة-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - رزقت يوم الأحد الماضي الممثلة العالمية ​ميلا جوفوفيتش​ بطفلتها الثالثة من زوجها المخرج العالمي ​بول أندرسون​، ونشرت ميلا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً للطفلة ظهرت برفقة أفراد العائلة وعلّقت بالقول:"من دون علمي، كشفت Ever خبر قدوم طفلتنا، لذلك أنا متأخرة في إخباركم. الثامنة من صباح الأحد (2020/2/2) ولدت أوشن لارك ايليوت جوفوفيتش أندرسون. أعلم أنّ الاسم طويل، وهذا بسبب عدم تمكن العائلة من الاتفاق على اسمها الأوسط. Ever وأمي اختارتا لارك وأنا أردت إيليوت، فيما صوّت زوجي لصالح لارك، لذلك وقع الخيار على Osian Lark Eliot Jovovich Anderson، وهكذا أتيحت لطفلتي خيارات عدة لتختار ما تريد من اسمها عندما تكبر".

وأضافت:"هي باقة الفرح الثالثة، عندما تمسك يديها الصغيرتين يصعب التحكم فيهما، وتحاول منذ الآن أن ترفع رأسها حتى تكون معنا في كل تفصيل، إنها طفلتنا المعجزة، ممتنون كثيراً لقدومها ومهووسون بها. سأرسل لكم صوراً تباعاً، ولكن مرت علينا ليالٍ عدّة مجنونة منذ ولادة طفلتنا".

وكانت الشقيقة الكبرى التي أفشت سر والدتها كتبت: "أهلا وسهلاً بشقيقتي Osian، نحبك كثيراً".