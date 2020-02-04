خاص "الفن"- هذا ما قاله إيلي السمعان بعد إنطلاق "العودة‎"

ميرنا وليد - بيروت - علّق المخرج اللبناني ​إيلي السمعان​ بحديث خاص مع موقع "الفن"، بعد إنطلاق مسلسل "​العودة​" أول من أمس، معبراً عن سعادته الكبيرة بالأصداء الأولية للمسلسل.

وقال السمعان: "شاهدنا الحلقة الاولى من العمل أول من أمس، وكنا مجتمعين بمنزل ​دانييلا رحمة​ وبعض الممثلين وفريق عمل المسلسل، اشكر الله لم أسمع أي تعليق سلبي واحد من الناس، الذين بدورهم وجدوا أن هناك شيئاً جديداً بالمسلسل، وسمعت أصداء جيدة جداً، ونحن متحمسون للحلقات المقبلة، وأتمنى أن أسمع آراء الصحافة والناس بهذا العمل".

يُذكر أن المسلسل من بطولة دانييلا رحمة، ​نيكولا معوض​، إيهاب شعبان، وسام فارس، رودريغ سليمان، ريم خوري، هيام أبو شديد، ليزا الدبس، رنين مطر، إيلي متري، ومجدي مشموشي، من تأليف رائد أبو عجرم والمعالجة الدرامية لطارق سويد، إخراج إيلي السمعان، وإنتاج إيغل فيلمز، لصاحبها المنتج جمال سنان.

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