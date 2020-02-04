سلمان خان يمسح عرقه بملابس سونام كابور.. شاهدوا ردة فعلها - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت النجمة ​الهند​ية ​سونام كابور​ لموقف محرج، بسبب النجم الهندي ​سلمان خان​، والذي مسح عرقه بملابس سونام، التي تجاهلت الموقف وأكملت الحفل أمام عدسات الكاميرات.

وكان خان قد أثار جدلاً كبيراً مؤخراً، خلال تواجده في مطار الهند، إذ إصطف أمامه عدد كبير من المعجبين، الذين حاولوا إلتقاط صور تذكارية معه، ووقف خان مع إحدى المعجبات وإلتقط صورة معها، ثم إنطلق بعدها إلى باب صالة الوصول، الذي تواجد عنده معجب يمسك بهاتفه ويحاول إلتقاط صورة مع خان، الذي فقد أعصابه وإعتدى على المعجب، وأخذ هاتفه منه.

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