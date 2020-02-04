بعد مريم حسين.. صالح الجسمي يتوعّد جليلة ويصفها بـ"الفاسقة"

ميرنا وليد - بيروت - وجّه الإعلامي الإماراتي ​صالح الجسمي​ تحذيراً صريحاً وشديد اللهجة إلى الفنانة المغربية ​جليلة​، من خلال صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:

وكتب الجسمي: "الدور الجاي على واحدة (جليلة) الحيا تدعي أنها عراقية والعراق بريء منها وتروج بين الفاسقات أمثالها أن عندها فيديو عليّ وحنشوف من اللي بيضحك بالآخر، انتبهي جيدا فأنت تحت مجهري".

ونال موقف الجسمي إعجاب البعض، بينما إنتقده العديد من الإشخاص، لافتين إلى أنه بات يركز على المشاهير والسوشيال ميديا ويقوم بتصرفات تشبههم، من خلال الترويج لنفسه عبر هذه القصص التافهة، ودعاه البعض الى التوقف عن إثارة المشاكل والإلتفات إلى عمله.

وكانت الشرطة الإماراتية قد ألقت القبض على الممثلة العراقية ​مريم حسين​ الأسبوع الماضي، لتنفيذ الحكم بناء على ما أصدرته محكمة دبي، بشأن القضية التي أقامها ضدها الجسمي بتهمة "هتك العرض بالرضا"، في مقطع فيديو رقصت فيه مع المغني الأميركي تايغا، في إحدى الحفلات التي أقيمت في الإمارات.