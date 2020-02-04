تراند اليوم : بالاحمر بالمولع .. ماريتا الحلاني بتجنن الجمهور – صورة

خطفت الفنانة ماريتا الحلاني ابنة الفنان عاصى الحلانى الانظار اليها من خلال نشر صور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وظهرت ماريتا فى الصور بإطلالة جذابة وبسيطة حيث ارتدت فستان احمر نارى حملات وتلقت على الصور عديد من التعليقات الإيجابية التى تعبر عن اعجابها باطلالتها الرقيقة حيث قل البعض “عسل عسل” و”جمال وحلاوة” و”حمار وحلاوة”

واحتفلت الفنانة ماريتا الحلاني إبنة الفنان عاصى الحلانى بعيد ميلادها الـ 23 وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام؛ وذلك على طريقتها الخاصة وذلك منذ أيام قليلة.

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وظهرت ماريتا فى الصورة وهى تحتفل بعيد ميلادها من خلال تورتة عليها اسمها مع شقيقتها وأصدقائها.