"حزلقوم" في السعودية الأربعاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستضيف مسرح أبوبكر الشدى بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، الأربعاء، مسرحية "حزلقوم" التي يجسد بطولتها الممثل المصري أحمد مكي ضمن فعاليات موسم شتاء الرياض.

وقال مكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته أسرة المسرحية، الاثنين، إنه دائما ما يبحث عن العمل الفني المختلف الذي يحمل فكرة جديدة، مشيرا إلى أنه عندما يعجز عن ذلك يفضل الغياب على تقديم عمل ضعيف لا ينال رضا وإعجاب الجمهور.



وأوضح مكي أن شخصية "حزلقوم" من أصعب الشخصيات التي قدمها عبر مشواره الفني وتحتاج لمجهود كبير على خشبة المسرح بسبب تفاصيلها الدقيقة.



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وأكد أنه كان يتمنى تقديم مسرحية منذ سنوات إلا أنه لم يستطع ذلك بسبب تعرضه لأزمة صحية، حتى جاء إليه المخرج والمنتج مجدي الهواري وعرض عليه فكرة تقديم مسرح وشجعه على العودة وتقديم "حزلقوم" في مسرحية كاملة.

واختتم أحمد مكي حديثه بتوجيه الشكر للجمهور السعودي بسبب حفاوة الاستقبال وتشجيع المسرح العربي للعودة إلى مجده القديم.

يذكر أن آخر أعمال أحمد مكي على شاشة التليفزيون كان مسلسل "خلصانة بشياكة" وشاركه البطولة شيكو وهشام ماجد وعرض في رمضان 2017.