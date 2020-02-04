سمير غانم يؤكد أن مخرج مسرحية "الزهر لما يلعب" أظهره بشكل شبابي

يستعد الفنان سمير غانم، لعرض مسرحيته الجديدة "الزهر لما يلعب" في 31 من يناير/ كانون الأول، على مسرح مكتبة مصر الجديدة، وقال غانم ، إن قصة العمل جاءت من خلال المؤلف أحمد الأبياري، عندما كان في نيويورك ونالت إعجابه وبعدها حولها لعمل مصري، يناقش العديد من القضايا الاجتماعية التي تحيط بفكرة الفلوس في إطار كوميدي.

وحول أسباب ترشيحه لطارق الأبياري ليكون مخرج العمل، قال سمير، إنني أرى أنه يستطيع أن يظهرني بشكل مودرن وجديد وبمعنى آخر شبابي، يتماشى مع الجيل الحالي، ليكون همزة الوصل بيني وبين الجمهور، وتابع: "أعتقد أن من سيرى المسرحية سيفهم معنى كلامي، خاصة خلال الفقرات الاستعراضية في العمل".

ويشارك في بطولة المسرحية، كل من إيمي طلعت زكريا، رضا حامد، ديكور حازم شبل، وأغاني إسلام عفيفي، وألحان هاني فاروق، وتوزيع الموسيقى: محمود صادق، واستعراض أحمد يونس، وملابس هالة الزهوي، وإخراج طارق الأبياري.

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