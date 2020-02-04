دنيا بطمة تُحذِّر مِن أحد الحسابات المُزيَّفة المنتحلة لشخصيتها

حذَّرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، من أحد الحسابات المزيفة التي تنتحل شخصيتها عبر موقع "إنستغرام"، مشددة على أنها بريئة مما يورده الحساب من تصريحات على لسانها لأنه لا يمثلها.



وأكدت دنيا بطمة من خلال رسائل تركتها عبر حسابها الموثق على "إنستغرام" من خلال خاصية "الاستوري" أنها قررت اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحساب خاصة أنه بدأ في الرد على المتابعين وترك رقم هاتف خاص للتواصل.



وكتبت دنيا بطمة: "هذا الحساب ينتحل شخصيتي على الإنستغرام وسيتم مقاضاة مسيره أو مسيرته لأنه لا يمثلني أبدا ولست مسؤولة عن أي شيء يتعلق بهذا الحساب اللهم إني قد بلغت وشكرا"، وفي صورة أخرى نشرتها دنيا بطمة أظهرت أن الحساب يتعامل مع أشخاص باسمها ورد على أحد المتحدثين بالقول: "أهلا أختي آه بدلتوه هذا الحساب الاحتياطي الآخر به مشاكل"، وعلقت دنيا بطمة على هذه المحادثة قائلة: "قبح الله سعيكم".



وأكدت دنيا بطمة على متابعيها بأن حسابها الموثق به "5 ملايين و500 ألف" متابع حقيقيين، كما كتبت في رسائل أخرى عبارات من الحكم قالت: "الله يكفينا خبث لطفاء المظاهر"، و"عذرا لمن لا أعجبهم اكرهوني لصراحتي خيرا من أن تحبوني لنفاقي".



يذكر أن الأحداث تصاعدت وتيرتها بشان المتورطين في حساب "حمزة مون بيبي" مع اقتراب انعقاد الجلسة الخاصة بالفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها "ابتسام" والمقرر لها العاشر من فبراير الجاري، فيما خرجت الفنانة ونجمة المواقع المغربية المثيرة للجدل سميرة الداودي عن صمتها وفضحت المتورطين في تلك القضية بالأسماء.

وقالت في لقاء مقتضب لها أظهرته إحدى الحسابات الفنية المهتمة بالمشاهير إنها تتحمل كامل المسؤولية القانونية فيما أوردته من أسماء متورطين.



وفندت الفنانة سميرة الداودي أسماء المتورطين وكان من بينهم اسم دنيا بطمة، معربة عن الثقة بمعلوماتها قائلة: "أنا أسميهم وأتحمل المسؤولية ووراء هذا الحساب عيشة عياش وسكينة غلامور ومحمد ضاهر وعدنان ساكن وأسامة ودنيا بطمة".

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وبعد أن ذكرت دنيا بطمة من بينهم قالت الفنانة سميرة الداودي "إن هؤلاء هم المتورطون أحب من أحب وكره من كره هذه حقيقة وواقع والبعض في صفهم ما يتقبلها والبعض راح يتقبلها هذا الواقع".



ويشغل ملف قضية "حمزة مون بيبي" الرأي العام المغربي خاصة في ظل استمرار التحقيقات وعدم إصدار أي أحكام على المتورطين حتى الآن، ويجري التحقيق في هذه القضية مع بعض المتورطين وهم في حالة اعتقال منهم سكينة غلامور، ومراسل موقع إلكتروني وشرطي وشخص آخر شهير بمول الفيراري، وآخرين يتم التحقيق معهم في حالة سراح منهم دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بعد دفعهما كفالة مالية.

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