شكرا لقرائتكم خبر عن درة تؤدى مناسك العمرة بـ"الكمامة" خوفا من فيروس كورونا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت الفنانة التونسية، درة، مناسك العمرة، بالأراضى المقدسة، حيث توجهت إلى المملكة العربية السعودية برفقة إحدى صديقاتها، حيث نشرت درة مجموعة من الصور والفيديوهات، عبر حسابها على "انستجرام"، وهى بملابس الإحرام السوداء، كذلك نشرت أكثر من فيديو أثناء قيامها بالطواف حول الكعبة المشرفة، وظهرت درة فى الصورة، وهى ترتدى كمامة على وجهها، خوفا من فيروس "كورونا"، والذى بدأ يظهر فى مجموعة من الدول.



درة وصديقتها



درة



درة فى الطائرة

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درة من أمام الكعبة

وتشارك درة فى فيلم "يوم وليلة" للنجم خالد النبوى وحنان مطاوع الذى عرض فى السينمات من يوم 6 يناير وشارك فى بطولته كل من خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة وشادى أسعد، تأليف يحيى فكرى، وإخراج أيمن مكرم، والفيلم شارك فى الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى بالمغرب، وحصل الفنان أحمد الفيشاوى على جائزة أحسن ممثل من المهرجان عن دوره فى الفيلم، كما تم عرضه فى مهرجان مالمو السينمائي، ضمن فعاليات الدورة التاسعة.

وشارك درة مؤخرا بأحد عروض الأزياء للمصمم الشهير مهند جوجاك، والذى أطلق مجموعة جديدة له، وشهد عرض الأزياء تواجد العديد من النجمات، بجانب درة التى كانت بطلة العرض أمس وشاركت بارتداء فستان شيفون أسود مطرز بالأبيض والأزرق.

واحتفلت درة فى منتصف الشهر الماضى بعيد ميلادها، فى حفل صغير، حضره مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات، من بينهم دنيا سميرغانم والاعلامى رامى رضوان، وخالد سليم وخالد الصاوى ويسرا، وبشرى.