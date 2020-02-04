شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "الضيف" يحصد 3 جوائز في مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فيلم "الضيف" للمخرج هادي الباجوري بـ 3 جوائز من مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية، والذي افتتح الضيف فعاليات دورته الـ 46، وهي جوائز اختيارالجمهور، أفضل ديكور، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة للنجم ماجد الكدواني، ليرتفع رصيد الفيلم من الجوائز إلى ست جوائز، بجانب جائزتي الجمهور من مهرجان تالين بلاك نايتس ومهرجان مالمو للسينما العربية وأفضل ممثلة أفريقية - آسيوية في مهرجان نيو فيچن السينمائي الدولي.

ويُقام حفل تسليم جوائز الدورة الـ 46 في سينما رينسانس عماد الدين بوسط البلد، يوم السبت 8 فبراير الساعة 6 مساءً، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

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فيلم الضيف

كان فيلم الضيف قد انطلق تجارياً في عدة عربية وحول العالم منها لبنان والأردن والمغرب وتونس وهولندا وإستونيا، وشهد عرضه العالمي الأول من خلال مهرجان تالين بلاك نايتس السينمائي في إستونيا وفاز بجائزة الجمهور، وكان الفيلم المصري والإفريقي الوحيد في المسابقة الرسمية للمهرجان، كما أنه سجَّل المشاركة الأولى تاريخياً للأفلام المصرية الطويلة ضمن الاختيارات الرسمية بالمهرجان الذي يعد أحد المهرجانات التي تحمل تصنيف A مع 14 مهرجاناً دولياً حول العالم، ويعرض سنوياً أكثر من 250 فيلم طويل و300 فيلم قصير وتحريك ضمن برامجه المختلفة.

فيلم الضيف انطلق عرضه في دور العرض المصرية في يناير 2019، وشارك أيضاً في عدة مهرجانات دولية منها مهرجان الفيلم العربي بروتردام، كما نافس في المسابقة الرسمية لـمهرجان تطوان لسينما البحرالأبيض المتوسط، ثم شارك في مهرجان منارات للسينما المتوسطية في تونس.

وتدور أحداث الضيف حول شاب يحل ضيفاً على أسرة خلال العشاء، ثم تتطور الأحداث في اتجاه لا يتوقعه أحد منهم، ويقوم ببطولة الفيلم خالد الصاوي وأحمد مالك وشيرين رضا وجميلة عوض، فيما يشارك النجوم ماجد الكدواني ومحمد ممدوح وعارفة عبد الرسول ومحمود الليثي كضيوف شرف الفيلم.