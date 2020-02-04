الحكومة السودانية تنفي معرفتها بلقاء البرهان ونتنياهو!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 4 فبراير 2020 11:56 صباحاً - أعلنت الحكومة السودانية أنه “لم يتم إخطارها أو التشاور معها بشأن اللقاء بين كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتانياهو، في أوغندا، الإثنين.
وأثار هذا اللقاء سجالا كبيرا في السودان، وعاد معارضون سودانيون للتذكير بخطورة منح مسؤولي الجيش في البلاد، صلاحيات دبلوماسية.
وكان مكتب نتانياهو، في بيان عبر “تويتر”، قد أكد ان الأخير والبرهان التقيا في أوغندا، واتفقا على “بدء تعاون يقود نحو تطبيع العلاقات بين البلدين”.
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