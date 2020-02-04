سولاف فواخرجي تكشف لغز جريمة قتل "شارع شيكاغو"

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هشام لاشينالثلاثاء 2020/2/4 11:53 ص بتوقيت أبوظبي
سولاف فواخرجي
تستعد الفنانة السورية سولاف فواخرجي لتصوير مسلسل "شارع شيكاغو"، الذي يروي حقبة مهمة عاشها المجتمع السوري في الستينيات، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.
ويشارك سولاف بطولة المسلسل الفنان مهيار خضور وجوان خضر وآخرون، بينما يتم الاتفاق مع أسماء من النجوم الكبار ومن جيل الشباب أيضا، ويخرجه محمد عبد العزيز.
وقالت سولاف فواخرجي لـ"العين الإخبارية" إن "شارع شيكاغو هو شارع دمشقي حقيقي كان موجوداً خلف سينما الأهرام، وكان مركزاً يجتمع فيه المثقفون وأصحاب الموضة، ليضج بالحياة والنقاشات الفكرية والمشاكل الاجتماعية"، لافتة إلى أن الشارع أغلق تماماً في الثمانينيات.
وأضافت سولاف، أن الجديد في هذا العمل هو تناوله لفترة ستينيات القرن العشرين، بإسقاطات معاصرة، من خلال محاولة كشف لغز جريمة قتل.
وعن الدور الذي تقدمه في المسلسل قالت إنها تقدم شخصية "ميرامار" التي تعتبر المحرك الأساسي للأحداث، رافضة الإعلان عن تفاصيل أكثر حول الشخصية التي اعتبرت أنها ستكون مفاجأة لجمهورها.
وكان آخر أعمال سولاف فواخرجي الدرامية مسلسل "هوا صفر" الذي صور عام 2018، وعرض في رمضان الماضي وشاركها البطولة الممثل اللبناني يوسف الخال.
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