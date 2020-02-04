زينة مكي تأثرت كثيرًا بعد الفاجعة وتقول: الآتي أعظم

تلقت الممثلة زينة مكي سلسلة طويلة من التعليقات الايجابية بعد عرض الحلقة الأولى من الجزء الثاني من مسلسل “ما فيّي” عبر شاشتي OSN و MTV”، إنتاج شركة “صبّاح أخوان، إخراج رشا شربتجي، قصّة سيناريو وحوار كلوديا مرشليان.

في الحلقة الأولى تعيش “يمنى” أجواء حزينة بعد تلقيها خبر وفاة والدتها التي تلعب دورها كارلا بطرس، حيث ظهرت بعدة مشاهد وهي متأثرة بهذه الفاجعة التي أصابت العائلة.

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زينة أحبت ان تنقل الى المشاهدين بعضاً من الكواليس خاصة اثناء تحضيرات المشهد مع الممثل بيار داغر الذي يلعب دور والدها. وكتبت زينة: “أكثر ما أحبه في التصوير عندما نحضِّر الحالة النفسية للمشهد وندخل في “المود”، خصوصاً مع ساعات نوم قليلة جداً ومجهود نفسي وعاطفي”. وتابعت: “جميل الحوار مع “بابا” أثَّر فيّ شخصيًا. وانتم؟ أحببتم المشهد؟ شكراً على تعليقاتكم الجميلة بعد الحلقة الأولى والآتي أعظم“.

المسلسل بطولة مُعتصم النهار، فاليري أبو شقرا وزينة مكي ونخبة من نجوم الدراما العربيّة نذكر منهم بيار داغر، ليليان نمري، إلسا زغيب، جو طراد، ناتاشا شوفاني، سعد حمدان، إيلي شوفاني وغيرهم، بالاضافة الى وجوه تمثيلية جديدة انضمت الى الجزء الثاني من بينهم سينتيا سامويل، وسام بريدي، وسام صباغ والقديرين كارمن لبّس ونعمة بدوي.

من جهة أخرى، انضمت زينة مكي الى بطولة مسلسل “دانتيل” انتاج شركة ايغل فيلمز لصاحبها المنتج جمال سنان، إخراج المثنى صبح، سيناريو وحوار سماء عبد الخاق وإنجي القاسم. المسلسل بطولة النجم السوري الكبير سلّوم حداد ونخبة من الممثلين نذكر منهم زينة مكي، محمود نصر، نقولا دانييل، نهلة داوود، سارة ابي كنعان بالاضافة الى نخبة من أهم نجوم الدراما اللبنانية والسورية.