الشقيقتان ريم وسمر عبد العزيز تكشفان أسرار علاقتهما في العمل والمنزل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أكدت الفنانتان الشقيقتان ريم وسمر عبد العزيز أنهما تفضلان البقاء معًا، والتشارك في مختلف الفعاليات التي يحضرونها إنْ كانت فنية أو اجتماعية لما يجمعهما من مشاعر محبة وتفاهم، وانسجام كبير.

وقالتا في حديث مع فوشيا أنهما منذ الطفولة مترافقتان، وكبرتا معًا بأسرارهما وعملها ومحبتهما وحضورهما ضمن الأسرة. معتبرتين أنه من الجميل أنْ تتشاركا في العديد من الحالات الإنسانية والاجتماعية بملء الفرح.

وفي حديثها قالت سمر عبد العزيز إن كل منهما تفضل الأخرى على نفسها كنوع من الإيثار. وحول اهتمامها بأن تكون شقيقتها ريم هي مخرجة كليباتها قالت، إن شقيقتها هي الأكثر قدرة على التعاون معها في العمل خاصة عندما تكون مخرجة فيديو كليب لإحدى أغنياتها، مؤكدة أن هذا الصدق لا يمكن أن يحضر إلا بشخصية تحبها وتخشى على مصلحتها مثل ريم.

أما الفنانة ريم عبد العزيز فأكدت أنها لا يمكن أن تغضب في العمل بما يخصّ شقيقتها، ولا يمكنها أن تكون مخرجة صلبة وقاسية، لكنها تسعى إلى الاهتمام بها وبصورتها، وفكرة الفيديو كليب، معتبرة أنها لا تحب ماهو مستهلك وتقليدي، وتسعى لاختيار أفكار جديدة.

وأصافت سمر أنه برغم العلاقة التي تجمعهما وأمنيتها أن تكون شقيقتها موجودة في مختلف أعمالهما لكنها في غيابها تسعى للحفاظ على أدواتها، ونجاحها وقوتها كممثلة، برغم أنها تستمد القوة والثقة من ريم.

Advertisements

وحول العلاقة مع العائلة شددت ريم على حرصها في الاهتمام بعلاقتها مع عائلتها ومع أهلها وابنتها، معتبرة أنها تنشر بعض الصور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها ترى أن الجمهور من حقه أن يتابع الفنان، ويتعرف إلى بعض أموره.

وحول التحضيرات الفنية قالت سمر أنها تستعد لتصوير أغنية "ما بتعرف تزعل" وسيكون الكليب من إخراج شقيقتها ريم خاصة وأن الألبوم تأخر صدوره بسبب الوضع خلال الأزمة السورية.

وأما ريم فكشفت أنها ستبدأ التحضيرات للموسم الرمضاني ضمن مسلسل "بعد عدة سنوات" مع المخرج عبد الغني بلاط.

وعن انتخابات أعضاء المؤتمر لنقابة الفنانين والتي ستبدأ مع قرب انتهاء الشهر الجاري، ومن ثم انتخابات المجلس، اعتبرت أن هذه الانتخابات مسؤولية كبيرة، والحضور في المجلس عبارة عن مسؤوليات، وأسس وبرامج وحب كبير للفنانين، والسعي إلى تقديم الأفضل، متمنية للجميع التوفيق.