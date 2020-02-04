بسمة: لم أنفصل عن عمرو حمزاوي بسبب السياسة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية، بسمة، لأول مرة سبب انفصالها عن زوجها السياسي الدكتور عمرو حمزاوي، وذلك بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية.

وقالت "بسمة" فى تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي، إن السياسة ليس لها علاقة بانفصالها عن عمرو حمزاوي، موضحة أن الانفصال تم لأسباب شخصية، وأنها تتواصل بشكل دائم معه من أجل ابنتها نادية قائلة: "التواصل مع عمرو لمصلحة نادية".

وتابعت بسمة: "الأمومة غيرتني وجعلتني أفهم أنني لست محور الكون وأن الأمومة مسؤوليات أولًا وأخيرًا".

وكانت بسمة، قد أوضحت فى تصريحات سابقة أنها ليست ناشطة سياسية وأن ما قامت به وقت ثورة ٢٥ يناير كان بدافع وطني للتغيير للأفضل مثل المواطنين، مشددة على أنها تعشق التمثيل وهو مهنتها الأساسية.

يذكر أن زواج بسمة وعمرو حمزاوي بدأ في عام 2012 واستمر 7 سنوات لينتهي بالانفصال هي في بلد مع ابنتها وهو في بلد آخر عام 2019، واستنكر كثير من الجمهور تلك العلاقة التي كانت معلنة منذ اللحظة الأولى، واعترف فيها الدكتور والباحث عمرو حمزاوي برغبته الملحة في الارتباط بفنانة وهي "بسمة".

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يذكر أن بسمة ولدت في القاهرة، ووالدها يعمل بالصحافة، أما والدتها تعمل بمجال الدفاع عن حقوق المرأة، وجدها لأمها السياسي يوسف درويش مؤسس الحزب الشيوعي المصري.

بسمة أتمت دراستها الثانوية في "مدرسة الليسيه الفرنسية"، وتخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، ثم عملت كمذيعة في قناة النيل للمنوعات ثم قنوات دريم، واتجهت بعد ذلك للعمل بالتمثيل وكان أول أفلامها "المدينة" حيث اختارها المخرج يسري نصر الله للمشاركة في الفيلم.

أما عن أشهر المسلسلات التي شاركت بسمة في بطولتها: الداعية، وقصة حب، وأميرة في عابدين.

وكانت الفنانة بسمة ظهرت بعد فترة طويلة من الاختفاء عن الساحة الفنية، من خلال مسلسل "اختفاء"، بطولة الفنانة نيللي كريم، والذى تم عرضه في الموسم الرمضاني.