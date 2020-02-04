محكمة تقضي بمعاقبة مغني راب بالسجن 99 عامًا لاتهامه بقتل والدته

واشنطن - لايف ستايل
أصدرت محكمة أميركية في شيكاغو حكما بالسجن لمدة 99 عاما على مغني الراب كومان ويلسون، عقب إدانته بتهمة قتل والدته.
وقال القاضي إن ويلسون كان في الـ23 من عمره حينما استأجر قاتلا للفتك بوالدته التي منحته سيارة وعمل كل ما يحتاجه، مضيفا: "يمكن القول إنها دللته وأفسدته، فقد أعطت كومان حياة، ولكنه رد المعروف بقتلها".
وأظهرت السجلات أن المغني سحب ما يقرب من 70 ألف دولار من حسابات والدته في الأشهر التي تلت مقتلها، وأنفق المال على الملابس كما قام بتعديل سيارته، بحسب ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست".
وفي مقطع فيديو قام مغني الراب الشاب بتصويره ونشره على الإنترنت، شوهد وهو يلقي نقودا على معجبيه ويقول إنه يعرف كيف "يرد الجميل".
وبعد إصدار الحكم على ويلسون، سئل عما إذا كان لديه أي شيء يقوله قبل أن يصدر ساكس قراره النهائي، فقال: "أريد فقط قول إن لا أحد أحب أمي أكثر مني. لقد كانت كل ما أملك".
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