"المنصة" عملٌ عربي يناقش تأثير الميديا على "الشرق الأوسط"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: ينطلق مسلسل المنصة من فكرة وتساؤل جوهري: كيف يمكن لمعلومة أن تغيّر مسار حياة أو مجتمع حين تخرج في الوقت المناسب. ولقد تأسس مشروعه على أرض أبوظبي، بفكرة يحرّكها الطموح لتعزيز صناعة الدراما على أعلى المستويات، وتقديم رسالة عابرة للحدود ترفع سقف التوقعات. فقد دارت عجلة الإنتاج في شركة "فيلم جيت" بالتعاون مع شركة الكلمة بأبوظبي منذ أشهر، حيث يقوم فريق الكتابة والأكاديميين الباحثين وفريق الإخراج والإنتاج على تحويل تلك الفكرة إلى دراما بمستوى عالمي.

ويكتب النص وشخصياته وأحداثه هوزان عكو بعد نجاح تجربته في مسلسل الهيبة. ويدير العملية الفنية فريق من المخرجين البارزين بالعديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية وهم: مجدي السميري ومنصور اليبهوني الظاهري والألماني رودريغو كيشنر. علماً أن الموسم الأول مكوّن من 12 حلقة وسيُعلَن عن مكان وتاريخ عرضه في وقت قريب.



ولقد بنت الشركة المنتجة استوديوهات تصوير خاصة بمقاييس هوليود العالمية التي تُبشر بعملٍ ضخم يحمل الكثير من المفاجآت. حيث يقوم على العمليات الفنية عدد من أهم المختبرات والأستوديوهات بين هوليود وبريطانيا والهند ومنها مختبر "فوتو كم" الأميركي العريق، بينما تقوم شركة “بيغ فيلم برودكشن” ومقرها لندن بتنفيذ المؤثرات البصرية وتشرف استوديوهات رهمان الفائزة بجائزة الأوسكار عن فيلم : Slumdog millionaire على تنفيذ موسيقى المسلسل.

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ويحمل مسلسل "المنصة" في قصته دراما اجتماعية تشويقية تدور أحداثها في مناطق متعددة من الشرق الأوسط، في إطار حرب المعلومات والميديا التي تؤثر على حياة البشر اليومية، بشكلٍ جريء ومختلف لم يقدّم سابقاً، وبمشاركة نجوم الصف الأول من الإمارات والوطن العربي وأميركا. وهم الممثلين: مكسيم خليل، عبد المحس النمر، أحمد الجسمي، سلوم حداد، سمر سامي، سامر إسماعيل، خالد القيش، الإعلامية مهيرة عبد العزيز، ياسر النيادي، سعود ويوسف الكعبي، لين غرة، خالد السيد، رهام قصار، يارا قاسم، شادي الصفدي ، جيني أسبر، علاء الزعبي، جابر جوخدار، أدهم مرشد وناظم الزرلي، بالإضافة لمشاركة الممثل معتصم النهار والأميركي دان كين المعروف بلعبه دور سوبرمان في السلسلة الأمريكية المشهورة.