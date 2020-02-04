شكرا لقرائتكم خبر عن بيضايق صحابه.. صلاح عبد الله يداعب أصدقاءه بقصيدة بعنوان "هتفوت يا جدع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحافظ النجم صلاح عبد الله، على روح الكوميديا وخفة الظل فى تدويناته التى يداعب بها أصدقاءه، سواء بنشر الصور والفيديوهات أو القصائد الشعرية التى اشتهر بها فى مختلف المواقف، ونشر صلاح عبد الله، قصيدة جديدة بعنوان "هتفوت يا جدع هتفوت"، وكانت إهداء منه لأصدقائه.

الفنان صلاح عبد الله، نشر قصيدته الجديدة مرفقة بصورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وفى تعليقه عليها قال: "بضايق صحابى"، فيما جاءت كلمات القصيدة، كالتالى: "هتفوت يا جدع هتفوت.. لإنك جدع ... هتفوت .. يا إما الألم ... هيخف .. يا إما الوجع ... حيموت".



قصيدة النجم صلاح عبد الله

يشار إلى أن الفنان صلاح عبد الله، كان قد شارك جمهوره ومتابعيه، أمس الاثنين، بصورة كاريكاتير جديد له، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، مضيفاً معها أبيات من الشعر تقول: "‏والخُلاصة إن صلاح قال لـ صاصا، ‏يديك الصحة وطوله العُمر وتعيش يا جميل وتملى تُمُر، على قلب دايماً مشتاقلك، تزوره تسُره .. تزيح المُر".

Advertisements

فيما كان قد حرص الفنان صلاح عبد الله، على توجيه التهنئة للمخرجة ساندرا نشأت بمناسبة عيد ميلادها، والذى يوافق 2 فبراير، حيث نشر صورة تجمعهما، وعلق عليها بنبرة أبوية قائلا: "أيوة 2 / 2 / 2020 يوم غير عادى لإنه عيد ميلاد واحدة من أجدع الستات اللى عرفتهم فى حياتى اللى أثبتت إن السِت ممكن تكون جميلة جداً وبسيطة جداً ولذيذة جداً ومتواضعة جداً ومبدعة قوى وجدعة قوى قوى قوي.. كل سنة وإنتى ساندرا نشأت".

وكان مجموعة من الفنانين قد احتفلوا قبل أسبوع بعيد ميلاد صلاح عبد الله، ففى جلسة مليئة بالضحك والحب، اجتمع نقيب الممثلين أشرف زكى والفنان الكبير حسن حسنى والفنان محمود البزاوى والنجم محمد إمام والفنانة روجينا والفنان أحمد فهمى وشيكو وهشام ماجد وأوس أوس ومحمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر والشيف علاء الشربينى و كريم محمود عبد العزيز، للاحتفال بعيد ميلاد النجم صلاح عبد الله، وشاركت روجينا جمهورها بالفيديو عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "كل سنة وأنت طيب ودايما مجمعنا، كل سنة وأنت أبويا من أول دور مثلته فى حياتى".

واستقبل الفنان الكثير من التهنئات بمناسبة عيد ميلاده من قبل عدد كبير من الفنانين والمشاهير، على رأسهم الفنان أحمد السعدنى والفنان سيلمان عيد وأوس أوس و على ربيع.