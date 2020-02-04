شكرا لقرائتكم خبر عن صاحبة السعادة.. إسعاد يونس تستعيد ذكريات "السقوط فى بئر سبع" بصورة من الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الفنانة إسعاد يونس، ذكريات أحد أشهر مسلسلاتها، وهو مسلسل "السقوط فى بئر سبع"، حيث نشرت صورة من الكواليس عبر حسابها على إنستجرام، والتى يظهر إلى جوارها الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، والفنانة حنان ترك، والفنان وفاء صادق، وكتبت صاحبة السعادة فى تعليقها على الصورة: "عائلة نرجس.. السقوط فى بئر سبع".

السقوط فى بئر سبع، مسلسل إنتاج عام 1994، يتحدث عن نكسة 1967 وحرب أكتوبر 1973 وعن الجاسوسية والمخابرات المصرية نقلًا عن رواية "إبراهيم وانشراح" للكاتب عبد الرحمن فهمى، وتدور أحداث المسلسل عن كيفية الإيقاع بأحد أخطر الجواسيس العاملين لحساب إسرائيل وهم إبراهيم شاهين وانشراح موسى.

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إسعاد يونس تستعيد ذكريات السقوط فى بئر سبع

ومسلسل "السقوط فى بئر سبع"، من إخراج نور الدمرداش، وشارك فى التمثيل بالأدوار بعائلة نرجس، كل من النجوم، سعيد صالح "الجاسوس شفيق فكرى صالح"، وإسعاد يونس "الجاسوسة نرجس محمود عبد المنعم"، وعبد الرحمن أبو زهرة "أبو المعاطى والد فاطمة"، وحنان ترك "زينب ابنة شفيق"، وطارق لطفى "محمود زوج زينب"، وخالد محمود "عادل ابن شفيق"، ووفاء صادق "فاطمة (بطة) بنت أخت نرجس".

هذا إضافة إلى باقة كبيرة من النجوم اللذين شاركوا في مسلسل "السقوط في بئر سبع"، ومنهم، رشوان توفيق، ومحمد الصاوى، وطارق الدسوقى، وأحمد ماهر، وفايق عزب، وأبو بكر عزت، وأنعام سالوسة، وغيرهم الكثير من النجوم.