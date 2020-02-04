شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا تشكر كولومبيا بعد إحياء حفلها فى السوبر بول.. اعرف السبب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت نجمة البوب الكولومبية شاكيرا، فى إحياء حفلها الفنى بجوار جينيفر لوبيز لأول مرة فى تاريخهما، حيث قدمت عروضا راقصة مبهرة، فى السوبر بول والتى حلمت بالغناء فيه منذ عقد من الزمان، وتخلله وصلة رقص شرقية على أنغام موسيقى الأفرو كاريبيه التى تمتاز بها وتجعل لها نكهة خاصة ويميزها عن غيرها.

شاكيرا، نشرت فيديو من مشاركتها فى حفل سوبر بول، وهى أضخم مباريات كرة القدم الأمريكية، وتوجهت بالشكر إلى مسقط رأسها كولومبيا التى منحتها ثقافتها وتراثها تلك الطريقة فى الرقص، قائلة:" أود أن أشكر كولومبيا على منحها لي mapalé وتشامبيتا والسالسا وإيقاعات الأفرو الكاريبي التي سمحت لي بالمشاركة فى Super Bowl الذي حلمت به منذ أكثر من عقد".

وتعبر mapalé، أحد طرق الرقص "الأفرو كولومبييه"، والتى تم جلبه بواسطة العبيد، أما رقص السالسا هو أحد أنواع الرقصات التى نشأت فى أمريكا اللاتينية.

يشار إلا أن كلا من النجمتين شاكيرا و جينيفر لوبيز احيوا حفل سوبر بول، وهي أضخم مباريات كرة القدم الأمريكية على مدار العام لأول مرة معاً في ليلة تاريخية قدما بها عروض راقصة، كما قدمت شاكيرا وصلة رقص شرقية كعادتها فى حفلاتها.

واشتركا الثنائى معاً لأول مرة في عرض منتصف الوقت، والذي جاء دعماً للمجتمع اللاتيني من خلال تواجد نجمتين من أصول لاتينية لأول مرة في حفلات سوبر بول وكذلك من خلال الاستعراضات ورسائل الحفل.

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ومن مفاجآت حفل "سوبر بول 2020 " مشاركة ايمي ماربيل ابنة جينيفر لوبيز في العرض بجانب والدتها، وكذلك احتفال شاكيرا بعيد ميلادها الذي يتزامن مع الحفل وقالت إن ذلك الحدث يعتبر أفضل هدية في عيد ميلادها وان اللاتينيين صنعوا التاريخ في حفل الليلة بسوبر بول.

وأقيم الحفل على ملعب إستاد "هارد روك" في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، وتابعها أكثر من مئة مليون مشاهد في الولايات المتحدة الأميركية وحدها:

وسوبر بول هي مباراة كرة القدم الأميركية السوبرالتي تجرى بين الفريقين الفائزين من تصفيات AFC وNFC، وهما كانساس سيتي تشيفز وسان فرانسيسكو 49. وحصل الفائزعلى بطولة الدوري والكأس التي تسمى "السوبر بول".

وتعد هذه المباراة المناسبة الرياضية الأكبر في الولايات المتحدة، وتشكل مهرجانا رياضيا ضخما يدرأرباحا بملايين الدولارات على المتاجر والأعمال في الولاية التي تقام فيها المباراة.