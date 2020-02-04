شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تصور أول مشاهد مسلسلها الجديد "دهب عيرة" السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ النجمة يسرا تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "دهب عيرة" يوم السبت المقبل، وذلك بعد الانتهاء من التحضيرات الخاصة بالعمل واختيارالفنانين المشاركين فى البطولة، حيث شهدت الأيام الماضية جلسات عمل مكثفة تجمعها بالمخرج سامح عبد العزيز والمؤلف أحمد عادل والمنتج جمال العدل للوقوف على التفاصيل الخاصة بالشخصيات وإجراء بعض التعديلات على السيناريو.

مسلسل "دهب عيرة" من إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل بمشاركة شركة سينرجى، وتأليف أمين جمال وأحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وتم التعاقد بشكل رسمى مع الفنانين حلا شيحة، بيومى فؤاد، وجومانا مراد، وخالد أنور وجارى التعاقد مع باقى الفنانين حيث سيتم الانتهاء من ذلك قبل نهاية الأسبوع الجارى.



يسرا وسامح عبد العزيز واحمد عادل

وتعود يسرا بـ "دهب عيرة" إلى الدراما الرمضانية بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها "لدينا أقوال أخرى" الذى تم عرضه بعيداً عن شهر رمضان، وشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، سلمى أبو ضيف لطيفة فهمى، وهدى المفتى، والعمل من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال عبد الله أبو بكر وابراهيم محسن وإخراج محمد على.

وفى سياق آخر تنتظر يسرا طرح فيلمها الجديد "صاحب المقام" تأليف إبرهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وبطولة آسر ياسين ويسرا وأمينة خليل وبيومى فؤاد، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، وتم الانتهاء من تصويره أواخر العام الماضى، وتعود يسرا بالفيلم إلى السينما بعد غياب 8 سنوات منذ تقديمها "جيم أوفر" مع مى عز الدين وإخراج أحمد البدرى.