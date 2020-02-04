شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى شقيق إياد نصار فى مسلسل "ليالينا" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم خالد الصاوى تصوير مشاهده فى مسلسل "ليالينا"، حيث يجسد دور شقيق إياد نصار خلال أحداث المسلسل، ويعمل دكتور فى الفلسفة طوال الأحداث، ومن المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، وتدور احداث العمل فى فترة الثمانينات، فى إطار إجتماعى تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.

مسلسل "ليالينا" بطولة النجمة غادة عادل وإياد نصار والفنانة صابرين والفنان ميدو عادل والفنان محمد الشقنقيرى والفنانة نهى عابدين والفنان محمد على رزق والفنانة هاجر الشرنوبى.

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يذكر أن "ليالينا" هو المسلسل الثانى على التوالى الذى يجمع المخرج أحمد صالح والمؤلف أحمد عبد الفتاح، بعدما قدما سوياً مسلسل "بحر" للفنان ماجد المصرى على قناة الحياة العام الماضى وشارك فى بطولته دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.

ومن ناحية أخرى يشارك خالد الصاوى فى بطولة مسلسل " القاهرة كابول"، مع الفنان طارق لطفى والفنان فتحى عبد الوهاب فى السباق الرمضانى المقبل، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على، حيث من المقرر انطلاق تصويره خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير الجارى، حيث انتهى القائمون على العمل من اختيار معظم الفنان المشاركين فى البطولة والذين يقدموا الأدوار الرئيسية فى الأحداث.

والمسلسل تدور أحداثه فى إطار تشويقى بوليسى، بطولة النجوم طارق لطفى، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، نبيل الحلفاوى، حنان مطاوع، شيرين، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الشباب.