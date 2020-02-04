20 مليون دولار و"علقة سخنة" بسبب أحمد زكي ومرض عينيها.. حكايات زينة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحتفل اليوم الفنانة زينة بعيد ميلادها الـ39، إذ ولدت زينة في مثل هذا اليوم 4 فبراير عام 1981، اسمها وسام رضا إسماعيل الدجوي، وبدأت حياتها الفنية موديل في عدد من أغاني الفيديو كليب، منها "قرب حبيبي" لتامر حسني، وأغنية "افرض" و"إيه اللي بيحصل دا" لحكيم".

ومن خلال هذه التجارب، اختارها المخرج داود عبدالسيد، لتلعب دور هناء في فيلم أرض الخوف أمام النجم أحمد زكي عام 1999، وكانت حتى ذلك الوقت تستخدم اسمها الحقيقي وسام رضا، وظهرت زينة باسم (وسام رضا) أيضًا مذيعة في إحدى القنوات الفضائية، إذ قدمت بها بعض البرامج الفنية.

واختارت لنفسها اسم (زينة)، وبرعت في عدة أفلام، منها: "الشبح، كابتن هيما، الجزيرة، وظاظا"، إلى جانب عدد من المسلسلات البارزة مثل: "حضرة المتهم أبي، علي ياويكا، وليالي".

وأطلق عليها المخرج الراحل يوسف شاهين، لقب صوفيا لورين العرب، بعد مشاهدته لها في فيلم "الحياة منتهي اللذة" مع يوري مرقدي وحنان ترك.

ونرصد في التقرير التالي حكايات زينة:

انسحاب من بطولة مذكرات مراهقة

كانت زينة المرشحة لدور البطولة في فيلم "مذكرات مراهقة"، وبالفعل تدربت على الدور مع أحمد عز كأول بطولة لها، ولكنها كانت تعاني من مشاكل اجتماعية، بحسب ما ذكرته المخرجة إيناس الدغيدي، في لقاء سابق لها ببرنامج "المتوحشة"، هذه المشاكل تتعلق برفض أسرتها دخولها في عالم التمثيل، لذا وقبل بدء التصوير بـ5 أيام فقط، طلبت زينة من المخرجة الشهيرة انتظارها حتى تصلح الأمور مع أسرتها.

وقالت "الدغيدي" عن ذلك: "اشتريت لها اللبس بتاع الدور وجبت الماكيير ودربتها لفترة، وبعدين قالت استنيني شهرين أحل الموقف واجي، وطبعًا ماكنش ينفع لذا استعنت ببطلة أخرى، وهي الفنانة التونسية هند صبري، لتكن أول بطولة لها".

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وحكت زينة في حوار صحفي سابق، إنها كانت تخاف من مشهد القبلات في الفيلم وأرادت أن تصور في الفيلم ثم تعترض على مشهد القبلات، وذهبت للتصوير ووجدت أن الدغيدي، وضعت مشهد القبلات في أول يوم تصوير، فانسحبت من الفيلم، كما حكت أن والدها رفض تقديمها الدور.

أول صلاة في مسجد هيثم زكي

أدت زينة أول صلاة فى مسجد الراحل هيثم أحمد زكي، الذى حرص مجموعة من أصدقائه على تشيده عقب وفاة الراحل، ونشرت زينة صورة وفيديو من المسجد، ظهرت فيه وتستعد للصلاة، بينما الصورة كانت للافتة التي تحمل اسم الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

وكتبت زينة: "أول صلاة جمعة في مسجد هيثم أحمد زكي، ربنا يجعله في ميزان حسناته ويرحمه، ويعفو عنه هو وأبويا وأمواتنا وأمواتكم جميعا يا رب، ويرحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، أرجوكم الدعاء وقراءة الفاتحة".

أمنية حياتها

قالت الفنانة زينة، إن 2019 ضمت أحداثًا جيدة، وتحمد الله على أنها بصحة جيدة هي وأسرتها.

وأضافت زينة في حوار سابق لـ"الخليج 365": "مع ألف سلامة 2019، كانت سنة حلوة، كل سنين ربنا حلوة، كل سنة بيبقى فيها الحلو والوحش والحمد لله إننا واقفين على رجلين وأتمنى 20 مليون دولار، ده أنا أفرتكهملك في يومين إنتي متعرفنيش".

مرض في عينها

أعلنت الفنانة زينة، عن إصابتها بمرض فى عينيها يجبرها على ارتداء نظارة بشكل دائم فى أى مكان توجد به إضاءة.

ونشرت زينة صورة وهي ترتدي النظارة وعلقت عليها: "جالي تعب في عنيا، الحمد لله طبعا ولا حاجة، اللهم لك الحمد بس مجبرة البس نضارة في أي إضاءة، كنت بلبسها الأول دلع، وابني كل ما البسها بيعيط ويقولي أنا بحب عنيكي يا ماما، مش عاوز أشوفك بنضارة، قلت له أومال لما أعجز وابقي كركوبة هاتعمل ايه، قالي إنتي عمرك ما هاتعجزي".

طفولة شقية وضرب

قالت الفنانة زينة، في حوارها مع مجلة "سيدتي": "في طفولتي كنت شقية جدا، وصورتُ فيلم أرض الخوف مع الفنان الراحل أحمد زكي، دون علم أسرتي وعُرض في السينما وعمري 17 عاما، اكتشفت هذا الأمر خالتي التي كانت في السعودية عندما شاهدت الفيلم، وفوجئت بأني ضمن فريق العمل، فاتصلت بماما وأفشت السر، ولم تصدق والدتي ذلك وعندما تأكدت من الأمر، نلت منها (علقة سخنة)، وفي الوقت ذاته ضحك أبي كثيرا، وعندما هدأت العاصفة اجتمع بي واعترفت له بأني أحب التمثيل، فسمح لي بذلك لكن بشرط قراءة العمل قبل قبوله، وافقت خلال تلك الفترة على عرض فيلم مذكرات مراهقة، فرفض والدي الدور وأغلق أمامي باب الفن، حتى بدأت فيلم حالة حب، ثم توالت الأعمال.